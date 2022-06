Rugby - Le CA Brive reste en Top 14 après sa victoire contre le Stade Français (33-17)

C'est toute une région qui a poussé ce groupe à s'offrir un maintien à la dernière journée ! Brive, poussé par ses 400 supporters en tribune, s'est adjugé sa première victoire à l'extérieur de la saison en battant le Stade Français 33 à 17 au terme d'un match maîtrisé de bout en bout.

Trois essais par trois hommes forts

Les brivistes ont réussi tout ce qu'ils ont pu entreprendre : ils ont marqué trois essais par les trois hommes forts de cette saison, Joris Jurand, Setariki Tuicuvu et Vasil Lobzhanidze. Ils ont réussi un parfait au pied, avec que des coups de pieds réussis par Thomas Laranjeira. Surtout, dans le jeu, ils ont fait preuve de flamboyance et de maîtrise, face à une opposition certes un peu faible mais qui savait être tranchante.

Au bout du match, malgré un essai encaissé dans les dernières minutes, c'est une explosion de joie sur le terrain. "La semaine d'entraînement était de haute qualité. On savait que si on mettait les ingrédients on pouvait gagner" disait Jérémy Davidson, le coach après le match.