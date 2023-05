Rugby - Le CA Brive s'offre quinze jours de vie en plus en Top 14 en battant Montpellier (26-27)

C'est une performance de haut-vol qu'ont réalisé les brivistes ce samedi. Le CAB l'a emporté contre Montpellier après la sirène, en gagnant des mêlées et en inscrivant un essai salvateur. Le pied de Nicolas Sanchez n'a pas tremblé, comme lors de tout le match, et la transformation est passée.

Les brivistes sont toujours restés collés au score, notamment en revenant aux vestiaires à 5-0 à la mi-temps. "C'était une très bonne opération" notait l'arrière Thomas Laranjeira, après la rencontre.

Réduit à 14 depuis la 20e minute

L'un des faits du match, c'est évidemment ce carton rouge récolté par Axel Muller peu après la 20e minute de jeu. Il venait de plaquer dangereusement Anthony Bouthier. Au retour des vestiaires, il a fallu s'adapter, raconte Jean-Baptiste Péjoine, l'entraîneur des lignes arrières. "On a décidé de plus aller à l'extérieur, de rester au cœur du jeu et de partir sur beaucoup de ballons portés" expliquait après la rencontre l'ancien demi-de-mêlée briviste.

Avec cette victoire, combinée à la défaite de Perpignan à Lyon (41-31), Brive n'a plus que 4 points sur la 13e place détenue par l'USAP. "On a strictement rien fait et on a pas notre destin entre nos mains, on a juste grapillé quatre points" tempérait le coach", satisfait de cette deuxième victoire d'affilée. "On attend un changement d'attitude de pas mal de personnes à Brive, car on revient pour gagner. Il nous faudra un stade chauffé à blanc" la semaine prochaine à Castres.

