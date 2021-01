Rugby : le CA Brive sans Sootala Fa'aso'o jusqu'à la fin du mois de janvier

La sentence est tombé ce mercredi après-midi : le troisième ligne samoan Sootala Fa'aso'o a été reconnu responsable de "Jeu dangereux" par la commission de discipline de la Ligue Nationale de Rugby. Il était convoqué pour un plaquage à retardement lors du match du Stade Français le 3 janvier dernier.

A la 55ème minute contre le Stade Français, So'otala Fa'aso'o réalise un plaquage dangereux sur l'ouvreur parisien du Stade Français Joris Segonds. L'arbitre Baptiste Nuchy avait sorti le carton rouge.

A un jour près, il manque la réception de Toulon

Selon les critères de la Ligue et les règles du rugby, cette action entraîne normalement une sanction lourde : six semaines de suspension. Mais, comme le casier disciplinaire de So'otala Fa'aso'o est vierge et que le joueur a reconnu sa culpabilité et exprimé ses remords, sa peine a été réduite de trois semaines.

Malgré tout, cela ne change rien. Déjà privé de lui à Montpellier, le coach Jérémy Davidson devra se passer de lui pour le déplacement à Pau la semaine prochaine, mais aussi pour la réception de Toulon au Stadium. En effet, So'otala Fa'aso'o pourra, de nouveau, être qualifié le 31 janvier 2021...soit le lendemain de la rencontre.