Rugby - Le CA Brive termine son stage en Andorre par un match amical face au Biarritz Olympique

La préparation du CA Brive se poursuit pour la saison de Pro D2 à venir. Après une reprise de l'entraînement début juillet et un stage en Andorre ces derniers jours, les Brivistes se rendent dans les Hautes-Pyrénées, ce vendredi, pour affronter le Biarritz Olympique, une équipe qu'ils retrouveront en Pro D2 et, on l'espère pour le CAB, dans la lutte pour la montée en Top 14. Coup d'envoi du match à 18 heures, à suivre en direct sur le site internet du club.

ⓘ Publicité

Un deuxième match de préparation se tiendra vendredi prochain, 11 août, face au Racing 92. Avant le grand départ, le 18 août, par un déplacement sur la pelouse d'Agen. Ce sera, par la même occasion, le retour des matchs à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Limosin.

🏉 Le XV des ⚫⚪ pour affronter le Biarritz Olympique