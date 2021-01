Rugby : le CA Brive va créer son "mur des supporters"

Il faut sauver le soldat CA Brive. C'est le message qu'en novembre avait adressé le directeur général du club Xavier Ric sur plusieurs antennes, dont France Bleu Limousin. Les associations l'ont pris au mot. Depuis quelques mois, elles ont eu envie de montrer leur attachement au club en créant un Mur des Supporters.

Le Mur des Supporters, c'est quoi ?

Concrètement, il s'agit d'un mur, qui se situera sous la tribune Sud, appelée bientôt Roger-Fite. Chaque supporter, moyennant la somme de 50 ou 150 euros, peut avoir son nom inscrit sur une ardoise qui sera installée dans le mur. Au total, près de 2 200 plaques en ardoises peuvent possiblement faire partie de ce Mur. "Dans une période difficile, on sait se retrouver, être solidaire, en associant toutes les structures associatives du club" souligne Alain Parot, le président de Brive Le Pack, club des partenaires locaux du CAB.

"Nous sommes là"

Pour le club, cela peut permettre d'engranger quelques pécules, pour contrer l'absence du public dans le stade. "Le choix qui a été fait est de renforcer le capital du club. Il en fera le meilleur usage possible" explique Alain Parot. Un mur similaire a été bâti à Toulouse, au stade Ernest-Wallon. Plus de 20 000 briques ont été ainsi nommées du nom des supporters.

L'ardoise, symbole du pays de Brive, a séduit. Près de 1 000 personnes ont déjà réservées leurs briques, soit pour 5 ans (50 euros) soit à vie (150 euros). Christine Laurent, supportrice de Dordogne, n'a pas hésité. "On a envie de leur montrer qu'on pense à eux. On le crie sur des banderoles mais on ne peut plus le crier en vrai. On ne peut aider qu'à petite échelle, mais si tous ensemble on s'y met, on sera plus fort" estime-t-elle. Elle a ainsi offert à sa meilleure amie, Aurélie, une ardoise à vie. "C'est normal, c'est elle qui m'a fait découvrir le CAB. Ca vaut le coup, 150 euros, on va aider notre club et rentrer dans l'histoire de notre club."

"Je suis fier de ce mur que vous êtes en train de construire" - Simon Gillham, président du CA Brive

Les ardoises sont accessibles sur le site internet du CA Brive.