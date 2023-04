Rugby - Le CA Brive verrouille le jeune espoir Mathis Ferté jusqu'en 2026

Mathis Ferté a disputé 14 matchs avec le CAB et a été titulaire 11 fois cette saison

C'est sûrement la bonne nouvelle pour les supporters du CA Brive, et en ce moment, il n'y en a pas souvent. Ce lundi, le club a annoncé la prolongation du contrat du jeune Mathis Ferté.

A 19 ans, celui qui est désormais international avec le XV de France U20 a décidé de continuer l'aventure avec un de ses clubs formateurs.

Le jeune cabiste, originaire de Luzech dans le Lot, a rejoint cahors puis Brive en cadets. Biberonné au rugby, le jeune joueur signe déjà son premier contrat Espoir l'an passé. Devenu presque quasi-incontournable à l'arrière, le joueur polyvalent peut aussi évoluer à la mêlée ou plus rarement à l'aile. Il a marqué son premier essai au Stadium fin octobre dernier contre le Racing 92.

Un jeune international U20

En ce début d'année 2023, Mathis Ferté a rejoint l'équipe de France U20 et a disputé quatre des cinq rencontres de ce tournoi, marquant même un fabuleux essai contre l'Ecosse le 24 février dernier.

Le jeune joueur a pu connaître ses premières capes internationales et sélections en club avec son ami Léo Carbonneau. "Ils se trouvent avec facilité et c'est sûr que la pratique commune en club fait que ses joueurs sont performants en équipe nationale" nous indiquait Philippe Boher, un des entraîneurs du staff du XV de France U20 en février dernier . "Le mercredi après-midi, j'allais toujours chez Philippe pour faire les devoirs" nous racontait Mathis Ferté il y a quelques mois, avec Léo et Tom (Raffy), "de vivre ça entre meilleurs potes, c'est incroyable". Reste à savoir si les deux autres prolongeront également leur contrat.

Dans un communiqué, le club se satisfait de cette prolongation. Sébastien Bonnet, directeur du centre de formation explique que "Mathis est un joueur qui impressionne par sa capacité d’adaptation. Nous devons encore l’accompagner et le pousser pour progresser et exploiter toute l’étendue de son potentiel." Xavier Ric, le directeur général du club, exprime son "un vrai plaisir de voir sa fraîcheur et son implication au quotidien. Nous sommes heureux de le voir poursuivre sous nos couleurs"

Il faut dire que le lotois était très convoité. Mais, il semble avoir choisi le cœur et de la raison. A 19 ans, Mathis Ferté est en première année de Bachelor École de Gestion et de Commerce de l’INISUP à la CCI de la Corrèze.