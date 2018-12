Rugby : le CA-Périgueux est-il menacé de relégation ?

Périgueux, France

Le journal Midi-Olympique a publié à la veille de Noël une liste de 10 clubs évoluant en Fédérale 1 ou Fédérale 2 menacés de rétrogradation administrative par la DNACG, le gendarme financier du rugby amateur, pour « une situation nette négative » en ce milieu de saison. Le CA-Périgueux figure encore dans cette liste mais son président Francis Roux Francis Roux se dit sans crainte, et confiant dans le redressement financier de son club. Francis Roux, auditionné il y a trois semaines par la DNACG, assure qu'il a été félicité pour un redressement plus rapide que prévu.

Je pense qu'à la fin de l'année nous aurons remboursé notre dette" - Francis Roux, président du CAPD

Francis Roux reconnaît que son club reste dans le rouge, mais "le club a fait un chiffre d'affaire de plus d'un millions d'euros et un résultat net de 330.000 € l'an dernier. si on fait la même chose cette année on n'a plus de dette." Le Président espère donc être libre de ses moyens à la fin de la saison, et se félicite du contrôle de la DNACG.

Pour Francis Roux, la priorité du CAPD doit être le remboursement de sa dette et la formation, avec 12% d'inscriptions supplémentaires à l'école de rugby.