Rugby : Le CA Périgueux recrute le deuxième ligne Richard Fourcade

Un nouveau joueur rejoint les rangs du Club Athlétique Périgueux. Richard Fourcade vient de signer pour deux saisons. Agé de 29 ans et originaire de Brive, il a joué en Pro D2 à Aurillac de 2014 à 2018, à Brive et à La Seyne. Depuis 2020, il jouait à Nice, en Nationale. "C'est un bon profil de deuxième ligne", explique Richard Hill, l'entraîneur du CAP. "Richard Fourcade connaît bien la région, il a joué à Brive avec notre capitaine Marius Vialle, il connaît les joueurs et on dit beaucoup de bien de lui", ajoute-t-il.

"Bon sauteur en touche"

L'entraîneur a été séduit par ses qualités de leader. "C'est important d'avoir plusieurs leaders pour accompagner les jeunes joueurs. Et c'est surtout un bon sauteur en touche", explique Richard Hill. Le CAP cherchait un seconde ligne après avoir traversé la saison avec seulement trois joueurs. L'un d'eux, Mathieu Pace, est blessé et n'a pas pu jouer les phases finales.