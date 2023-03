Rugby - Le CAB a essayé mais s'incline au Pays de Galles face aux Scarlets (19-7)

La défaite est frustrante mais il va falloir l'avaler. Brive connaît sa septième défaite de rang toutes compétitions confondues en s'inclinant 19-7 face à Llanelli.

ⓘ Publicité

Un revers qui pourtant n'est pas à classer parmi les pires défaites de son histoire, loin de là. Les brivistes se sont battus, agressifs en défense, mais n'ont jamais réussi à se libérer offensivement pour rattraper des gallois pourtant peu en forme.

Deux cartons jaunes en...20 minutes

La première mi-temps, sous une pluie battante, a vu le CAB alterner le chaud et le moins chaud. Poussé par des gallois ayant du feu dans les jambes, les brivistes vont être héroïques en défense, résistants à l'alternance du jeu des Scarlets. Avec quelques fautes évitables, Brive donne cependant 9 points à l'ouvreur Sam Costelow, qui quittera la pelouse en fin de première période. Mais, on peut dire que Brive s'en sort pas si mal que cela, si on compte les deux cartons jaunes de Krone et Hirèche, et un moment passé à 13 contre 15. Un trop rare instant passé dans les 22 mètres adverses ne permettra pas au CAB de scorer.

Ils y ont cru mais l'essai de Olding n'a pas suffi

En deuxième période, Brive réhaussera un peu le ton, en essayant de jouer. L'apport du banc (Tuicuvu positionné à l'arrière mais aussi Gué et Matu'u) a permis à Brive de revenir dans le match, marquant un essai par Olding. Mais, les espoirs du CAB ont été trop vite douché par la puissance galloise et notamment de Fifita, nommé homme du match. Un dernier essai à la 79e minute scellera la victoire des Scarlets 19 à 7.

Brive quitte donc la compétition et va se recentrer sur le Top 14 et les cinq matchs qu'il reste à disputer. Le prochain, c'est à la maison contre le Stade Français (15 avril, 17 heures).