Rugby : à Brive le CAB demande des dérogations pour dépasser la jauge de 5000 spectateurs au Stadium

C'est un coup dur pour le CA Brive comme pour tous les clubs de sport. Il ne pourra pas accueillir plus de 5000 personnes lors des matchs au Stadium. Le Premier ministre a annoncé ce mardi que les rassemblements de plus de 5000 personnes restaient interdits jusqu'au 30 octobre. Une mesure qui a déjà affecté la trésorerie du club briviste puisqu'il a dû bloquer le nombre de ses abonnés à 4500. "Nous en avions 7300 l'an dernier" rappelle Xavier Ric, le directeur général.

Pas de billetterie les jours de match

Avec la prolongation annoncée de cette limitation le club ne peut évidemment pas relancer sa campagne d'abonnement. Et du coup seuls ceux qui ont pu s'abonner pourront voir les matchs au Stadium. "Il n'y aura pas de billetterie les jours de match comme on est déjà à 4500" prévient Xavier Ric. Un manque à gagner "très pénalisant" évidemment pour le club. Il a cependant déjà commencé à travailler avec la préfecture de la Corrèze pour obtenir une dérogation pour certains matchs au moins.

Les deux plus grosses affiches de la saison

Surtout qu'en septembre et en octobre il y a des affiches qui peuvent dépasser largement les 5000 spectateurs. Le CAB recevra durant ces deux premiers mois de la saison Bayonne, Pau et surtout Toulouse et Clermont-Ferrand. "Ces deux affiches, Toulouse et Clermont, sont les deux plus grosses affluences d'habitude au Stadium" rappelle Xavier Ric. Mais une dérogation pour aller jusqu'à combien de personnes ? C'est la question qui n'est pas encore tranchée. Les services de la préfecture et du club sont en cours de discussion sur le sujet. L'évaluation est compliquée. Il faut prendre en compte les règles de distanciation, les sens de circulation à l'intérieur du stade. "Ils prennent en compte aussi les gens qui ont acheté des places en groupe qui peuvent être regroupées jusqu'à 10 personnes" précise le directeur. En concluant "On va se battre pour accueillir le plus de personnes possible".