Rugby : le CAB lancera sa campagne d'abonnement lundi

Brive-la-Gaillarde, France

Le CAB rouvrira sa billetterie lundi 17 juin avec le lancement de la campagne d’abonnement, pour cette saison 2019-2020 qui marque le retour des brivistes en Top 14.

Le club donne priorité à ses supporters les plus assidus : les abonnés de la saison 2018/2019 seront prioritaires pour conserver leur(s) place(s) jusqu’au 7 juillet 2019.

Malgré un prix en augmentation, justifié par l'accession au Top 14, le club compte sur un soutien massif du public. Xavier Ric, le directeur général du CA Brive veut motiver le maximum de brivistes : « à l’occasion du dernier match au Stadium de la saison 2018/2019, le public briviste a été à la fois témoin et acteur de la remontée du CA Brive en Top 14. Pour rejoindre le XVIème homme et la XVIème femme et partager des émotions uniques avec l’équipe et les supporters, rendez-vous lundi ! » a-t-il scandé.