Rugby - Top 14: le CA Brive s'attend à du lourd face à Bordeaux-Bègles

De les avoir sèchement battus au Stadium en 2020 ne les rassurent même pas. Les Brivistes s'attendent une confrontation très dure ce samedi face à l'Union Bordeaux-Bègles au Stadium à 17h45. Car l'UBB, 4ème au classement du Top 14, est très en forme actuellement rappelle l'entraîneur briviste Jérémy Davidson. "Ils ont déjà gagné 4 fois à l'extérieur" précise-t-il comme pour présager qu'ils ne viennent pas à Brive pour laisser passer l'occasion d'une 5ème victoire en pelouse étrangère.

Un ogre au stadium

L'entraîneur enfonce le clou : _"_c'est une équipe qui est capable de tout" rappelant leurs récentes victoires à l'arraché d'un petit point à Clermont (36-37) ou au Racing 92 (32-33). Et Jérémy Davidson poursuit le portrait de l'adversaire du jour, décidément attendu comme l'ogre venant les manger tout crus. "C'est l'une des meilleures attaques du championnat. Probablement la meilleure contre-attaque. La meilleure défense en touche. Une des meilleures attaques en touche aussi". Pour gagner il faut donc "une très grosse performance" des Brivistes.

Et même les adversaires en attendent beaucoup, à écouter Christophe Urios, le manager de l'UBB, qui, en conférence de presse, s'est livré à un nouvel exercice de style. "Quand tu vas chez les Coujoux, tu passes un vrai test. Il n'y a pas de raison que ça change ce week-end. Si on est capable d'être comme on a été sur les deux derniers matchs à l'extérieur, il y aura match intéressant. Sinon, je peux te dire le score de suite."

On a envie de montrer qu'on est niveau de ces équipes" Julien Blanc

De quoi mettre la pression sur les épaules des cabistes émoussés après leur défaite à Bayonne (26-23) le week-end dernier, qui n'était pourtant pas indestructible. C'est pourquoi les Brivistes à l'instar de Julien Blanc s'attendent " à un très gros match". "C'est une équipe qui est très complète" ajoute le demi-de-mêlée. Donc au niveau de la conquête ça va être très important d'assurer nos possessions, d'assurer nos ballons et ensuite de pouvoir s'exprimer". Mais Julien Blanc sait qu'il peut miser sur la volonté de ses coéquipiers. "On a envie d'être très solidaires sur ce match et on a envie de montrer qu'on est au niveau de ces équipes".

La composition du CA Brive

La composition de l'Union Bordeaux-Bègles