La Fédération Française de Rugby a validé ce mercredi matin le calendrier proposé par la Ligue Nationale de rugby pour la reprise du Top 14 et de la Pro D2, six mois après l'arrêt dû au coronavirus.

Rugby : les calendriers de la saison 2020-2021 de Top 14 et Pro D2 validés par la FFR

Comme attendu, la prochaine saison de Top 14 débutera bien le premier week-end de septembre. La Ligue a dévoilé ce mercredi midi les grandes lignes de son calendrier, validé par le comité directeur de la FFR.

Comme d'habitude, des journées sont programmées fin décembre et début janvier : ils auront lieu cette année le week-end du 26 décembre et celui du 2 janvier. La dernière journée de saison régulière se déroulera le week-end du 5 juin. Les matches de barrage se tiendront le week-end du 12 juin, les demi-finales le week-end du 19 et la finale le 26. Les affiches de ce calendrier devraient être annoncées mi-juillet par la Ligue.

La finale de Pro D2 aura lieu le week-end du 6 juin.

Les dates notables :

les premières journées de Top 14 et de Pro D2 auront lieu le premier week-end de septembre, les 4 et 5

la finale de la Coupe d'Europe aura lieu le même week-end que la 5e journée de Top 14

que la 5e journée de Top 14 deux doublons pendant le 6 Nations (Irlande - France ; France - Pays de Galles)

pendant le 6 Nations (Irlande - France ; France - Pays de Galles) les doublons de l'automne ne sont pas affichés sur le calendrier, World Rugby n'ayant pas communiqué sur ces matchs

l'IN EXTENSO SUPERSEVENS aura lieu le 27 février, soit la veille de France - Ecosse

On devrait connaître en détails les calendriers et les oppositions entre le 16 et le 20 juillet. Le temps de laisser à World Rugby l'occasion d'éclaircir sa position sur la fenêtre internationale.