Rugby : Le calendrier du championnat de Nationale dévoilé

Un match entre Blagnac et Bourgoin, en avril 2019.

Les supporters de toute la région vont pouvoir préparer leurs week-ends. La Fédération Française de Rugby a publié ce lundi 27 juillet le calendrier du nouveau championnat de Nationale. La compétition, qui vient se placer entre les championnats de Pro D2 et de Fédérale, compte quatre clubs de la région Occitanie : Albi, Blagnac, Narbonne, et Tarbes. Sans oublier les historiques du rugby français, comme Dax et Bourgoin.

La saison débutera le week-end du 12 septembre, avec le déplacement du Sporting Club Albigeois à Nice, alors que le Blagnac Rugby ira jouer à Bourg-en-Bresse. A noter que cette première journée de championnat verra se jouer une confrontation historoique du rugby français, entre Dax et Narbonne. Tarbes accueillera Massy au stade Maurice Trélut.

Le week-end suivant, Albi recevra Bourgoin, et Blagnac accueillera Dax. La confrontation entre Albigeois et Blagnacais aura lieu le week-end du 7 novembre, et aura lieu à Albi.