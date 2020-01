Rugby, le Cantal n'est pas un Everest !

Département Landes, France

Rester sur la dynamique et et l'engagement des deux dernières rencontres.

Le 15 novembre dernier les montois remportaient enfin leur première victoire de la saison hors de Boniface à Aurillac, une terre qui leur a longtemps été hostile. Succès 33-21, probant et annonciateur, croyait-on, d’une valorisation des gascons hors de leurs bases. Mais l’effet a fait pschitt et les préfectoraux sont retombés dans le cycle infernal du manque de constance. Les choses ont toutefois changé. Avec la prise de responsabilité de Patrick Milhet, co- entraineur, qui a désormais haute main sur l’ensemble de la problématique, les montois viennent d’enchaîner deux résultats très sérieux à Aix et face à l’Usap, arrivé dans Boniface en leader et étrillé 34-14 dimanche dernier. Le groupe landais semble donc avoir retrouvé cohésion et efficacité. Il va falloir aussi la continuité en cette fin de bloc.

Respecter Aurillac c'est maintenir le niveau de jeu des deux derniers matchs.

Une victoire dimanche finaliserait trois succès consécutifs et replacerait les montois en outsider pour une qualification que l’on croyait définitivement inaccessible il y a peu encore. Aurillac, pour sa part va mal, blessé par des querelles internes. 14è, les cantalous n’ont plus que quatre points d’avance sur Rouen, premier relégable virtuel. Et s’ils viennent de remporter dans leur antre le match de la pré- mort face aux normands ils restent sur huit défaites consécutives à l’extérieur et n’ont plus gagné hors du cantal depuis le 30 août. Mais attention, le Stade Montois capable de renverser des montagnes et d’atteindre des sommets face à des pics hostiles souvent sombre face à des groupes plus modestes. Rigueur, efficacité, discipline attendues ce vendredi soir.

Mont-de- Marsan versus Aurillac, une rencontre à suivre en direct sur France Bleu Gascogne, coup d'envoi à 20h, prise d 'antenne 19h30.