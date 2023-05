Rugby : le CAP "soulagé" de monter en Nationale mais impatient de se battre pour décrocher le titre

Le capitaine et l'arrière Djamel Ouchène, l'entraîneur Richard Hill, et le 3e ligne Marius Vialle

La montée est "un soulagement" explique Marius Vialle, le troisième ligne du CAP, mais "on ne fêtera pas la montée dans 10 ans, un titre oui". Les joueurs du CAP ont à peine fêté la montée en Nationale la saison prochaine après leur victoire ce dimanche face à Villeurbanne (17-10), qu'ils ont déjà le regard tourné vers la finale de Nationale 2.

ⓘ Publicité

Une première face à Vienne

Ils affronteront les Isérois de Vienne ce dimanche sur un terrain neutre, dans une commune qui reste à définir. Ils veulent devenir champion de France et "inscrire une nouvelle page dans l'histoire du club", déclare Djamel Ouchène, l'arrière et le capitaine du CAP. Certains joueurs de l'équipe ont déjà décroché un titre de champion de France et ils ont raconté ce que cela faisait, et cela fait rêver Marius Vialle, "c'est aussi un accomplissement d'une aventure d'hommes sur plusieurs saisons".

Les joueurs de Richard Hill ont envie de faire aussi bien que les Espoirs, qui sont devenus champions de France en battant Dijon. L'entraîneur du CAP a déjà regardé les cinq derniers matchs de Vienne, "ils sont costauds, ils sont solides, il va falloir bien travailler". Richard Hill a prévu un entraînement de reprise dès ce mardi matin.

"On préfère affronter une nouvelle équipe plutôt que Saint-Jean-de-Luz qu'on a déjà affronté trois fois", assure Djamel Ouchène.

"On sera le petit dans la cour des grands"

Après ce dernier match, les joueurs du CAP partiront en vacances avant de reprendre dès la fin du mois d'août et d'entamer une saison dans la "plus haute division amateur", l'antichambre de la PRO D2 mais qui est déjà "un niveau pro" reconnait Marius Vialle "il n'y a que Blagnac qui ait encore des joueurs qui travaillent".

Pour Richard Hill qui quitte le CAP à la fin de la saison, il faudra que Périgueux passe complètement professionnel la saison prochaine : "actuellement, on a un tiers de joueurs qui travaillent, mais ce ne sera pas possible l'an prochain, il faut que tous les joueurs puissent s'entraîner, puissent étudier la tactique et puissent aussi faire du renforcement et de la musculation".

L'entraîneur du CAP en appelle aux supporters et les prévient, "il faut se préparer la saison prochaine, cela ne sera pas facile. Aujourd'hui, on a gagné tous nos matchs à domicile, la saison prochaine, on va affronter de grosses équipes, il faudra gagner à la maison, mais cela sera difficile même si les joueurs vont tout faire pour se maintenir". Richard Hill salue l'ambition du club et la volonté du président, Francis Roux, mais prévient que le CAP ne sera pas leader de cette poule unique avec 14 clubs.

Djamel Ouchène résume "cette saison, on était le grand dans la cour des petits, la saison prochain, on sera le petit dans la cour des grands, il faudra que d'entrée, on montre qui on est". L'expression "prendre les matchs les uns après les autres est souvent utilisée, reconnait Marius Vialle "mais, elle prend tout son sens". La saison prochaine, le CAP jouera au stade Dantou, "un stade symbolique" et qui a une histoire particulière, "c'est là qu'on reprend l'entraînement au début de l'été" selon Djamel Ouchène et dans ce stade, "les supporters sont plus proches, l'ambiance est particulière", ajoute Marius Vialle.