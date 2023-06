Rugby : le CAP pourrait jouer sa finale de National 2 en rouge, une couleur qui leur porte chance

Le dernier entraînement avant la finale de dimanche se termine au stade Francis-Rongiéras de Périgueux. "Attends quoi ? On joue en rouge ?", s'exclame le capitaine du CAP, Djamel Ouchene en se tournant vers l'intendant du club. Sébastien Yserd acquiesce : "on m'a envoyé à Terrasson pour floquer les maillots". Rien n'est encore sûr selon l'homme qui organise le déplacement. Mais le club prévoit un deuxième jeu de maillot, en plus du traditionnel blanc et bleu ciel.

Une finale de National 2 en rouge avec des lignes blanches ? Pour les superstitieux, cela pourrait être une bonne nouvelle. Les Périgourdins ont notamment porté ce maillot pour la demi-finale aller victorieuse face à Villeurbanne (43-26).

Eviter les confusions

Il revient à la Fédération Française de rugby de prendre la décision. L'adversaire du CAP, Vienne, joue également en bleu et blanc. "Les arbitres ont peur de confondre les deux équipes, explique Sébastien Yserd*, mais je trouve ça dommage parce que le bleu et le blanc ce sont nos couleurs traditionnels"*.

Peu importe la couleur, disent la plupart des joueurs**.** A commencer par Djamel Ouchene, une fois la surprise passée, il assure : "dans tous les cas, il faudra être prêt. Ce n'est pas un soucis pour nous de jouer en rouge". A ses côtés, le troisième ligne Nicolas Labatut ajoute : "Tant qu'on a le logo du CAP sur le maillot, c'est bon !".

"Ca peut être une bonne chose"

Au bord de la pelouse, Djamel Ouchene pointe du doigt "le plus superstitieux de l'équipe". Joffrey Tallet, demi-d'ouverture, travaille son jeu au pied. Pour celui qui attache une importance à utiliser le même "tee" (le support en plastique pour les ballons) que lorsqu'il a été champion, le maillot peut avoir une importance.

"Quand on a été champion en 2016, on jouait en bleu foncé alors que nous c'est le bleu ciel, se souvient-il, donc c'est peut être une bonne chose de ne pas avoir nos couleurs". Espérons pour le CAP que le rouge, une nouvelle fois, leur porte chance.