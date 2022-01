Rugby : le CAP s'impose face à Floirac pour son premier match de l'année

Les rugbymen de Périgueux débutent l'année 2022 par une victoire et une belle, 25/0 face à Floirac. Le CAP s'est montré solide en défense et a contré toutes les tentatives des Girondins. Il conforte sa place de leader avec le bonus offensif.

Après un mois sans jouer, Périgueux est revenu en forme sur la pelouse du stade Francis Rongieras. Le CAP s'impose face à Floirac sur le score de 25 / 0, avec le bonus offensif, ce dimanche 16 janvier. Les rugbymen de Périgourdins n'avaient pas joué depuis leur défaite contre Rennes en décembre dernier. Leur match prévu face à Beauvais a été reporté en ce début d'année à cause de cas de covid.

Trois essais inscrits

Pour leur grand retour sur les terrains, les joueurs du CAP se sont montrés à la hauteur. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion mais la plupart ont abouti et ils ont inscrit trois essais. Périgueux marque son premier essai au bout de cinq minutes de jeu, le deuxième au bout d'un quart d'heure et enfin le troisième en deuxième mi-temps. L'équipe de Floirac en face n'a pris aucune pénalité pour tenter les touches mais les Girondins n'ont pas marqué d'essai. En face, les joueurs de Périgueux se sont montrés implacables, parfois même à quelques centimètres de l'en-but et ils ont déjoué toutes les tentatives.

Périgueux conforte sa place de leader

Avec cette victoire bonifiée, Périgueux conforte sa position de leader de la poule 1 de Fédérale Une. L'équipe du CAP rejoue le samedi 22 janvier avec un déplacement à Arcachon.