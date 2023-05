Rugby, le CAP se rapproche de la finale de Nationale 2, vainqueur à l'aller 43 à 26

C'est l'heure des émotions fortes, le moment des verdicts parfois, entre sentence et joies de podium ou de victoire, ce weekend sportif des 19, 20 et 21 mai 2023 nous a offert sur un plateau, un programme somptueux, avec des échéances de fin de saison, des tensions, des frustrations, traduits par des résultats et des réactions d'après match. Voici votre Sport en Périgord, le Mag, de ce dimanche 21 mai 2023. Le Boulazac Basket Dordogne victorieux au Palio de son premier quart de finale des play-offs de Pro B face à Antibes. Le match retour se joue dés demain, lundi et en direct sur France Bleu Périgord. En rugby, le CAP face à son destin et face à ses ambitions, ,jouait sa demi-finale, aller, à Villeurbanne. Les deux finalistes accèderont à la Nationale 1. Toujours en rugby, Sarlat à domicile face à Arras et Vergt à l'extérieur face à Aubagne, disputaient leur 16ème de finale, retour, de Fédérale 3, avec la montée en Fédérale 2, en ligne de mire. Enfin, Dordogne Athlétisme jouait pour la première fois de son histoire, la finale Nationale 2A des interclubs.

ⓘ Publicité

loading

Basket, Play-offs ProB, un BBD collectif bat Antibes

Le Boulazac Basket Dordogne remporte le quart de finale, aller, face à Antibes, au Palio - Harry Sagot

Boulazac Basket Dordogne 80-69 Sharks Antibes. Ce vendredi 19 mai 2023, s'est joué le quart de finale, aller des play-offs de Pro B de basket, entre Boulazac, 5ème de la saison régulière et Antibes, 6ème du classement final. Après cette première confrontation, Boulazac mène 1 à 0 face à Antibes. Les boulazacois ont fait preuve d'une énorme envie. Ils jouaient diminué par des absences de taille, Sané, Junakovic et dernière défection importante, celle de Louis Cassier, qui se faisait une joie de disputer les premiers play-offs de sa carrière. Antibes a tenu tête avec son effectif quasiment au complet, mais les antibois sont un peu sorti du match après l'exclusion de Nobel Boungou-Colo, l'un de leur meneur de jeu, jusque-là auteur de 20 points et meilleur élément de leur équipe. Grâce à cette victoire les boulazacois mettent la pression sur les antibois dans l'obligation de s'imposer, lundi soir, dans sa salle. Au contraire, en cas de victoire, le BBD serait qualifié pour les demi-finales des play-offs de Pro B de basket. Statistiques du match, site LNB .***

loading

loading

loading

Basket, les phases finales en Régionale

Régionale 2 Masculine : lourde défaite du Boulazac Basket Dordogne(2) sur le parquet de Amou Bonnegarde Nassiet, score 113 à 58. La demi-finale retour se jouera le samedi 27 mai 2023 à 18h00.

Régionale 3 Féminine : Hendaye basket-ball 72-29 Périgueux/SAS Sanilhac Basket en demi-finale aller.

Football, résultats périgourdins en Régional

Régional 1, Poule B : Lormont Boulazac. Mussidan/Saint-Médard Trélissac(2).

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 1, site FFF .

Régional 1 Féminine : Bergerac Bassens. Mazères Uzos Trélissac.

Résultats complets, site FFF . Classement Régional 1 Féminine, site FFF .

Handball, bilan de Champcevinel en Pré-Nationale Masculin

L'équipe première de handball de Champcevinel en Pré-Nationale Masculin - HBC Champcevinel

HBC Champcevinel 44-30 Niort HB Soucheen. Ce samedi 20 mai 2023, à 20h, coup d'envoi du dernier match de championnat de Pré Nationale Masculine de handball. Domination de Champcevinel dès la première mi-temps, conclue par un bel avantage de 10 buts, 23 à 13. Il aura une réaction niortaise, mais insuffisante pour inquiéter les locaux qui signent ainsi leur 15ème victoire de la saison. Un dernier match à la maison, pour célébrer une saison où le club périgourdin termine à la 4ème place avec un bilan de 15 victoires, 1 nul et 6 défaites. Nous avons demandé au coach, Colin Goury de nous livrer ses impressions sur cet ultime match de championnat et de nous faire son bilan de la saison.

Résultats complets et classement final, site FFHB .

loading

Handball, les résultats des clubs périgourdins

Nationale 3 Féminine : Périgueux Handball termine 5ème de la Poule 1 des play-down. Périgueux termine par une victoire à domicile 29 à 27 face à Eysines. Résultats complets et classement, site FFHB .

Pré-Nationale Féminine : Ribérac était exempt de cette 22ème et dernière journée et termine à la 1ère place du classement final de la Poule A de Pré-Nationale Féminine. Résultats complets et classement, site FFHB .

Excellence Régionale Féminine : Sarlat 20-0 Handball Deux Sèvres (forfait). PANA Loisirs Périgueux(2).

Résultats complets et classement, site FFHB .

Excellence Régionale Masculine : PE2M 31-25 Lalinde. Lalinde termine 7ème.

Résultats complets et classement, site FFHB .

Honneur Régional Masculine : Sarlat 24-39 Montpon-Périgord Sud-Ouest. Coulounieix-Chamiers 20-00 Le Tech (forfait). Champcevinel(2) 37-25 Bègles. Classement final, 1er Montpon, 3ème Coulounieix-Chamiers, 5ème Sarlat, 7ème Champcevinel(2). Résultats complets et classement, site FFHB .

Dordogne Athlétisme, une première dans son histoire

Dordogne Athlétisme pour la première fois en finale Nationale 2A des interclubs - Comité Dordogne Athlétisme

C'est à Niort que se déroulait la finale des interclubs de Nationale 2A. Ce dimanche 21 mai 2023, Dordogne Athlétisme est parvenu pour la première fois de son histoire à se qualifier pour la finale 2A, habituellement on retrouvait cette formation en finale 2B. Dordogne Athlétisme devait donc affronter des clubs de plus grandes villes, des clubs plus huppés, mais avait déjà l'honneur de se retrouver dans l'antichambre du plus haut niveau de l'athlétisme français. La preuve d'un vrai progrès dans cette discipline en Périgord. Nous faisons le bilan avec le président de Dordogne Athlétisme, Samuel Duval. Dordogne Athlétisme visait une place dans le TOP 5 sur les équipes engagées, malgré quelques absences majeures qui ont diminué l'équipe. Dordogne Athlétisme a occupé pendant un temps la 4ème place, mais a eu des points de pénalités et quelques 0 pointé sur quelques disciplines et se retrouve 8ème et dernier. Mais ce fut une magnifique expérience et une belle progression pour le club qui regrette que quelques éléments clés se retrouvent blessés et absents de cette compétition.

loading

Rugby, le CAP veut accéder à la finale de Nationale 2

Le CAP joue sa demi-finale, aller de Nationale 2 de rugby à Villeurbanne - Christian Lacombe

Villeurbanne (Stade Métropolitain) 26-43 Périgueux (CAP). Ce dimanche 21 mai 2023, c'est à 15h30 que fut donné le coup d'envoi de cette demi-finale, aller, du Championnat de France de Nationale 2 de rugby, au stade du Loup pendu. Périgueux ouvre assez rapidement le score en concrétisant une pénalité. En infériorité numérique, Périgueux encaisse alors un essai du Stade Métropolitain, essai marqué en coin et non transformé. Villeurbanne mène alors 5-3 après 21 minutes de jeu. C'est au tour de Périgueux de profiter d'un avantage numérique, les locaux réduits à 14 contre 15 vont subir et encaisser un essai. On joue depuis 35 minutes, le CAP mène alors 12-17. Périgueux enfonce le clou en marquant un nouvel essai, la mi-temps intervient avec le score de 12-24 favorable aux capistes. En deuxième mi-temps, les locaux vont tenter et parfois réussir à poser des problèmes à cette équipe capiste qui restera malgré tout assez dominatrice et qui finit par s'imposer 43 à 26, avant sa demi-finale, retour, au stade Francis Rongièras, dimanche prochain.

loading

Rugby, Sarlat entre méfiance et certitude finit par gagner

Sarlat face à Arras pour son 16ème de finale retour de Fédérale 3 de rugby. © Radio France - Lisa Guinic

Sarlat 37-29 Arras. Ce dimanche 21 mai 2023, 15h00 à la pleine des jeux, un stade sans aucun doute bien garni pour ce 16ème de finale retour de Fédérale 3. Les sarladais se sont imposés 36 à 23 au match aller sur la pelouse d'Arras, avec bonus offensif. Mais Sarlat y a perdu son meilleur élément à l'arrière et a vu revenir l'adversaire durant la deuxième mi-temps. Il y avait donc de la méfiance côté sarladais avant le coup d'envoi d'un match retour qui pourrait valider l'accession du club en Fédérale 2. Arras ouvre le score dès la 8ème minute par une pénalité, Sarlat réplique par 3 pénalités réussis et mène alors 9-3. Mais en fin de première mi-temps, les visiteurs inscrivent un essai transformé et mènent alors 9-10 en retournant aux vestiaires. Au tout début de la deuxième mi-temps, Sarlat réplique par un essai transformé et reprend le score à son compte, 16-10. Arras n'est pas venu en victime toute désignée et reprend du poil de la bête en marquant son deuxième essai pour mener alors 16-17. La deuxième mi-temps sera encore plus débridée, les deux équipes vont marquer 4 essais chacune. Mais au final, c'est Sarlat qui s'impose 37 à 29 et se qualifie pour les 8ème de finale et du coup, se retrouvera en Fédérale 2, la saison prochaine.

loading

À lire aussi Le club de rugby de Sarlat fête sa montée en Fédérale 2

Rugby, Vergt n'était pas loin de l'exploit à Aubagne

Vergt joue son match retour des 16ème de finale de Fédérale 3 de rugby à Aubagne - Christian Lacombe

Aubagne 16-13 Vergt (UAV). Ce dimanche 21 mai 2023, Vergt devait effectuer un long déplacement pour son 16ème de finale retour du championnat de Fédérale 3 de rugby. Les vernois étaient bien décidés à faire démentir les pronostics qui les voient souffrir et subir la loi de l'un des clubs favoris de cette compétition. Mais déjà, au match aller, l'UAV avait déjoué les pronostics en s'imposant, certes d'un tout petit point, mais tout de même, score final, 21 à 20. Vergt était donc bien décidé à défendre ce point d'avance. Rappelons que le vainqueur de cette double confrontation accède au 8ème de finale, mais surtout valide son ticket pour la montée en Fédérale 2. A la fin de la première mi-temps, Vergt tient toujours bon avec ce score de 6 à 6. La deuxième mi-temps devient plus compliquée pour les vernois qui encaissent un essai et se retrouvent menés 16-6 à dix minutes de la fin de la rencontre. L'exploit s'éloigne alors pour l'UAV. Les vernois se battent jusqu'au bout et inscrivent eux-aussi un essai en fin de match. Aubagne s'impose face à Vergt, score final, 16-13 et se qualifie pour les 8ème de finale et en même temps valide son accession en Fédérale 2. Pour l'UAV c'est une fin de saison avec la tête haute. Vergt retrouvera la Fédérale 3, la saison prochaine.

loading

Sport en Périgord, la chronique , du lundi au vendredi 6h40 sur France Bleu Périgord.