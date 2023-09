Rugby : le CAP signe un accord avec d'autres clubs de Dordogne pour "trouver les pépites"

Le CAP a officialisé la signature d'une convention entre 15 clubs de Dordogne**. L'idée est d'améliorer la formation des jeunes et de mieux régir les achats ou les échanges de joueurs pour que toutes les équipes soient au meilleur niveau possible selon leur budget.

Recruter intelligemment

"Périgueux doit jouer le rôle de grand frère sur le rugby en Dordogne", assure le vice-président du CAP chargé de la formation, Jean-Claude Mercier, ce 2 septembre, deux heures avant le début du match Périgueux-Bourgoin qui s'est soldé par une victoire des Capistes . Selon lui, les clubs doivent s'entraider pour atteindre le top niveau. La convention sur laquelle il a travaillé a pour objectif de trouver "plus de pépites". Concrètement, en échange d'aide à la formation des jeunes joueurs et de s'assurer de la bonne santé des petits clubs, Périgueux pourra recruter les éléments susceptibles de jouer à haut-niveau.

"On espère que les pépites resteront à Périgueux au lieu de partir à Brive, à Agen ou à Bordeaux", poursuit le vice-président. Il rappelle que le club quitté doit quand même bien sûr donné son consentement. Et surtout, le recrutement doit se faire intelligemment. "Le but ce n'est pas d'en prendre trois ou quatre. S'il y en a un bon, il ne faut pas prendre les deux moyens", détaille Jean-Claude Mercier. Car vouloir en tester trop peut mettre en difficulté les petits clubs qui manqueraient de joueurs dans les équipes.

A l'inverse, les juniors du CAP qui ne pourront pas poursuivre dans le club au niveau professionnel seront accompagnés. "On essaiera de les renvoyer dans les clubs partenaires et les mettre sur le secteur de l'emploi en Dordogne". explique-t-il.

Pas de rivalité

André Burkhardt, le président du Copo Rugby, a signé la convention pour le club amateur évoluant en Régionale 3. Il en tire des avantages : "Ca va nous permettre de répondre aux obligations de la fédération pour avoir assez de joueurs. On pourra créer plus d'équipes et faire jouer tout le monde".

L'idée est d'aussi de faire disparaître les rivalités qui peuvent exister. André Burkhardt a notamment apprécié le discours du président du CAP Francis Roux lors de la signature. "Il a dit qu'on doit faire un trait sur le passé, que tout le monde doit travailler en commun pour faire avancer le rugby en Dordogne", a-t-il retenu.

Le CAP espère ainsi que les nouvelles pépites feront aussi bien que les grands en pleine saison de Nationale.