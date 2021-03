Rugby : le centre de formation du CA Brive dernier du Top 14

Dans son classement 2019/20, la Ligue de rugby professionnelle place le CAB à la dernière place. Cette évaluation des centres de formation repose sur les résultats sportifs et scolaires obtenus.

Le CAB épinglé par la LNR. Dans son classement annuel portant sur la saison 2019/2020, les Corréziens sont placés à la dernière place. L’évaluation concerne les joueurs du centre de formation ainsi que les joueurs qui ont signé un premier contrat professionnel pendant la période évaluée.

Le sportif et le scolaire évalués

Ce classement repose sur deux thèmes : les résultats sportifs (temps de jeu, contrats pro signés et les sélections en équipes de jeunes) et les résultats scolaires (niveau d'étude, diplôme et la réussite des objectifs pédagogiques). Pour la première fois en Top 14, l'Union Bordeaux-Bègles atteint la première place devant le Stade Toulousain. Agen complète le podium suivi de près par Bayonne.