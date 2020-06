Rugby : le championnat de "Nationale" est né

La Fédération Française de Rugby a officialisé ce mardi 16 juin la création d'un nouveau championnat de France, de 3e division. La "Nationale" vient s'intercaler entre la Pro D2 et la Fédérale

Ce nouveau championnat sera la charnière entre le rugby pro et amateur.

A priori, il ne faudra pas dire "Le National" mais "La Nationale". La Fédération Française de Rugby a confirmé ce mardi 16 juin la naissance d'une nouvelle compétition, positionnée entre le monde amateur de la Fédérale 1, et le monde professionnel de la Pro D2. Ce nouveau championnat accueillera 14 équipes, dont quatre en Occitanie : le SC Albi, le Blagnac SC, le Stado de Tarbes et le RC Narbonne. On y retrouve d'autres clubs historiques du rugby français, comme Dax ou Bourgoin.

"La Nationale est le produit d’une collaboration entre la Fédération Française de Rugby et la Ligue Nationale de Rugby" précise ce mardi la FFR sur son site internet. Le championnat débute dès la saison 2020/2021, sous la forme d'une poule unique.

Les équipes auront pour commencer un statut amateur car selon la FFR, "le grand principe pour la saison prochaine réside dans l’inscription de la Nationale dans le cadre réglementaire de la 1ère division fédérale". Un cadre spécifique pour la Nationale sera ensuite élaboré par la Fédération, la Ligue et les clubs "avant la fin de l’année", pour une mise en œuvre sur la saison 2021/2022, précise la FFR.

Un fonctionnement qui ressemble au Top 14

La phase régulière de ce championnat débutera avec une première journée de matches allers les 12 et 13 septembre 2020. Les phases finales seront ensuite inspirées du Top 14 avec "des barrages pour les clubs classés de la 3ème à la 5ème place, une qualification directe pour les demi-finales pour les deux premiers du classement. Des demi-finales qui se disputeront en match aller-retour avant une finale, le 30 mai, qui permettra au vainqueur de décrocher le titre de champion de France".

A l'issue de la saison, les deux premiers clubs au classement monteront directement en Pro D2. Les deux derniers descendront en Fédérale 1.