Rugby : le Club Athlétique de Sarlat aborde la demi-finale du championnat de France avec sérieux

Après avoir éliminé le club de Vallons de la Tour, dimanche dernier, le club de Sarlat joue une place en finale du championnat de France de Fédérale 3 de rugby ce dimanche 18 juin. C'est la troisième demi-finale dans l'histoire du club qui souhaite aller plus loin. Pour cela, il faudra s'imposer contre le Puy-en-Velay, donné favori de la rencontre. La rencontre se jouera sur un terrain neutre, sur la pelouse de Riom-ès-Montagnes, à deux heures et demie de route de Périgueux.

Pour autant, pas question que le contexte affecte l'effectif du coach François Bourgeois. "C'est fabuleux d'arriver à ce niveau-là. Mais nous, on a un groupe de joueurs avec un objectif : remporter ce match. Le reste ? On verra ce qu'il arrivera".

"On est en position de challenger"

Lors du dernier entraînement, le coach a même banni le terme demi-finale à l'approche de la rencontre. "Nous, on aborde un match de rugby et on veut faire le maximum. La motivation, elle viendra naturellement. Il n'y a pas besoin de bousculer les joueurs". Un message bien reçu par les joueurs et le capitaine Jonathan Laporte. "L'objectif premier, c'était la montée. Ce n'est que du plus. Mais on a aussi dans la tête que l'on peut faire bien mieux. On fera tout pour gagner".

La tâche s'annonce difficile, le Puy-en-Velay part favori de la rencontre, reconnaît le capitaine. "On n'est pas annoncé comme favoris ? Eh bien tant mieux. On est en position de challenger. Qu'est-ce que l'on risque maintenant ?". Une chose est sûre : ils auront fort à faire face à la charnière auvergnate : leur numéro 10 a joué trois coupes du monde avec la Namibie. "Mais nous, on a notre collectif" conclut le capitaine de 36 ans.