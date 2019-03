Rugby : le club de Labouheyre ne rejouera finalement pas le match contre Cadaujac

La commission d'appel de la Ligue de rugby de Nouvelle-Aquitaine a tranché : le match ne sera finalement pas à rejouer, et est déclaré perdu pour Labouheyre. La précédente rencontre, en janvier, avait été interrompue par l'arbitre, qui s'estimait menacé.

Labouheyre, France

La décision de la commission d'appel de la Ligue de rugby de Nouvelle-Aquitaine est tombée in extremis ce vendredi, deux jours avant la rencontre, prévue dimanche : le match entre Cadaujac (Gironde) et Labouheyre (Landes), dans le cadre du championnat honneur, ne sera finalement pas à rejouer. La rencontre est déclarée perdue pour le JS Labouheyre Rugby.

Cette décision vient clore un feuilleton durant depuis plus d'un mois. Le 20 janvier dernier, lors de la rencontre se déroulant sur le terrain de Cadaujac, l'arbitre avait décidé d'interrompre définitivement le match à la 20e minute, s'estimant menacé par des joueurs landais. Quelques jours plus tard, la commission de discipline et des règlements de la Ligue régionale de rugby en Nouvelle-Aquitaine avait désavoué cet arbitre, dans une décision rarissime, estimant que son "jugement" avait été "faussé". La commission avait ordonné que le match soit rejoué, ce dimanche 3 mars.

Mais ce vendredi 1er mars, finalement, la commission d'appel - saisie par la Ligue régionale - a invalidé cette décision, estimant que l'arbitre du 20 janvier était le seul juge à même de décider si la rencontre devait ou pas être interrompue. Le match n'est pas à rejouer, et est déclaré perdu pour Labouheyre.