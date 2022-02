Rugby : le club de Quimper voit grand et vise la Fédérale 3

Le Rugby Club Quimpérois joue dimanche prochain, le 13 février dans les Côtes-d'Armor. Un match qui n'a rien d'anodin quand on sait que d'une part, le club n'a perdu aucune rencontre depuis le début du championnat et que d'autre part, il vise la montée en Fédérale 3. Une ambition réalisable à ce stade de la saison. Pour s'élever dans la meilleure division de la zone et évoluer avec des clubs tels que Plouzané, Plabennec ou Auray, le club n'hésite pas à mettre la main au portefeuille.

Un local à 250 000 euros

Le Rugby Club Quimpérois s'est endetté sur 15 ans pour s'offrir ces murs à 250 000 euros. Alors il a aussi reçu le soutien de nombreux supporters : 12 000 euros, récoltés sur une cagnotte en ligne. Des entreprises ont également participé au projet en donnant près de 20 000 euros pour l'ameublement et l'aménagement des lieux. Un nouveau lieu clé dont le club avait besoin explique Erwan Donnart, le vice président. "On est en pleine structuration. Pour pouvoir vivre en Fédérale 3 et s'y maintenir, il faut que la structure du club soit bonne. Donc ça passe par différents leviers : le budget, la formation des jeunes et ce local que l'on vient d'acheter", détaille le vice-président.

Trois salariés recrutés

Autre levier important évoqué par le vice président : le financement. Il a récemment recruté une personne chargée de trouver et de gérer les partenariats avec les entreprises : "C'est quand même le nerf de la guerre pour pouvoir construire des projets et des équipes compétitives. On a actuellement plus de cent partenaires. Les sponsors représente 50% du budget du club, soit environ 140 000 euros sur 280 000 euros au total pour la saison 2021/2022." Un budget correct pour le niveau de Fédérale 3.

On fait un travail de structuration du club, pour que ça tienne sur la durée - Erwan Donnart

Le projet de montée dans les catégories supérieures couve depuis 5 ans déjà dans la tête du vice-président. "On a déjà vécu en Fédérale 3, ça date de quelques années. C'était surtout dû au fait d'une génération de joueur excellente mais pas forcément à un travail de structuration du club. Disons que ce n'était pas autant lié au travail que l'on fait actuellement", explique Erwan Donnart.

Un travail qui passe aussi évidemment par l'encadrement, le staff technique qui entoure les joueurs. Le club va recruter deux techniciens sportifs supplémentaires. "Il faut que l'on puisse tous les ans avoir des joueurs de qualité qui montent de l'équipe des juniors, les 17-18 ans, vers l'équipe sénior. Ce recrutement va permettre de faire progresser les joueurs existants et aussi d'aller chercher des jeunes de la région qui cherchent un sport et les amener au rugby. Parce qu'il faut des jeunes de qualité et il en faut beaucoup", affirme le vice-président du club.

Une saison à finir d'abord

Des projets bien rangés dans un coin de la tête d'Erwan Donnart, qui garde quand même les pieds sur terre. "Tout va se jouer sur les derniers matches de la saison, donc il ne faudra pas se louper. Mais on y croit et on est ambitieux", conclut le vice-président.

La prochaine échéance pour les rugbymans bretons c'est donc dimanche 13 février. Pour le moment ils sont invaincus avec 10 victoires en 10 matches.