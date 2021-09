Rugby : le coach Jérémy Davidson prolonge l'aventure avec le CA Brive

Le contrat de Jérémy Davidson se terminait en 2023, finalement le coach du CA Brive prolonge d'un an.

Arrivé en Corrèze en juin 2018 comme entraineur du CA Brive, Jeremy Davidson rempile pour une saison supplémentaire. Son contrat se terminait en 2023, le manager briviste est lié avec le CAB désormais jusqu'en 2024. L'ancien international irlandais avait remonté le club en Top 14 pour sa première année sur le banc briviste avant de maintenir le club dans l'élite durant les deux dernières saisons.

Le manager est aujourd'hui "ravi de poursuivre le travail entamé il y a trois saisons maintenant. Je suis très heureux au sein du CAB et ma famille est comblée de vivre en Corrèze". Une joie partagée par Xavier Ric, le directeur général : "Jérémy Davidson incarne parfaitement les valeurs du club et est toujours disponible pour nos supporters. Jeremy est un passionné de rugby, un entraîneur à la fois très exigeant et à la fois à l’écoute des autres. Nous sommes enchantés de pouvoir le compter parmi nous. »

Le CA Brive joue son prochain match samedi à 15h du côté de Montpellier. Un match à suivre sur France Bleu Limousin.