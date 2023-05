Rugby - Le colombien Andrés Zafra quitte le CAB pour rejoindre Provence Rugby

Le colombien était plus un partenaire d'entraînement ces derniers mois, depuis l'arrivée de Patrice Collazo

Andrés Zafra ne sera plus blanc et noir la saison prochaine. Le deuxième ligne colombien a signé avec le club de Provence Rugby pour les deux prochaines saisons. Il quitte donc le CA Brive, qu'il a rejoint il y a deux ans, en provenance d'Agen. Il lui restait un an de contrat .

ⓘ Publicité

Lors de sa première année au CAB, le longiligne deuxième ligne s'était imposé dans l'effectif, compilant 19 feuilles de match pour 11 titularisations. Mais cette année, la concurrence au poste et les choix du staff l'ont mis un peu sur la réserve.

Pas une priorité de Patrice Collazo

Le joueur ne semblait pas être un homme clé dans le dispositif mis en place par Patrice Collazo. Il n'a ainsi disputé que six matchs sous la tunique noire et blanche depuis l'arrivée du manager, dont une seule titularisation lors du match de Challenge Cup contre le Connacht (perdu 61 à 5). Son manque de temps de jeu l'a sûrement fait évoluer vers un possible départ de la Corrèze.

En Provence, il va retrouver son ancien coach Mauricio Reggiardo, qui l'a fait venir à Agen en prêt depuis Lyon.