Rugby : le CS.Annonay et le RC.Tricastin en fédérale 1 la saison prochaine

Le CS.Annonay et le RC.Tricastin vont se retrouver en 8e de finale du championnat de fédérale 2

Les deux clubs de Drôme-Ardèche ont franchi avec la manière les 16e de finale du championnat de fédérale 2 ce dimanche et ils ont gagné le droit d'évoluer en fédérale 1 la saison prochaine. Annonay a été battu à Gruissan 14 à 9 mais les ardéchois l'avaient emporté de dix points lors du match aller. De son côté, le RC.Tricastin s'est imposé à Grasse sur le score de 21 à 20 et a donc confirmé son succés du match aller. Annonay et le Rc.Tricastin se retrouveront face à face en 8e de finale du championnat de fédérale 2 les 29 mai et 5 juin prochain.

La joie des joueurs d'Annonay après leur accession en fédérale 1 - CSA Rugby Annonay