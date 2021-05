Rugby : le CS Bourgoin-Jallieu devant du public - enfin !- mais en jauge limitée pour finir la saison

Le CSBJ (11e de Nationale) affronte Blagnac (8e) ce dimanche 23 mai pour la dernière journée de championnat. Coup d'envoi à 15h30, à la maison, au stade Pierre-Rajon. Et avec du public ! Cela n'était plus arrivé depuis la mi-septembre en raison de l'épidémie de coronavirus. Mais ce sera avec une jauge limitée : 1.000 spectateurs, avec masque et par groupe ne dépassant pas 6 personnes. La fédération française de rugby veillera et le club va faire appel à des stadiers.

"C'est un peu frustrant, car il y aurait eu sans doute beaucoup de monde parce que tout le monde attend de retourner dans un stade, surtout à Bourgoin (..) mais c'est toujours mieux que rien. On se plaignait d'avoir personne pendant six mois. On ne va pas se plaindre d'avoir du monde", souligne le président Henri-Guillaume Gueydan. 1.000 ça correspond aux abonnés, le club a donc fait le choix de privilégier ce public. Il y aura quelques partenaires également conviés. Le public sera réparti dans les trois grandes tribunes.

"Je sais que les 1.000 qui seront présents vont faire le bruit pour peut-être 3-4.000" - Mickaël Campeggia, joueur du CSBJ

Malgré cette jauge restreinte de 1.000 spectateurs, le stade ne sonnera pas creux assure le capitaine Bogdan Leonte : " à Bourgoin, même avec 1.000 personnes, il y aura du bruit, il y aura une atmosphère (...) Il nous reste le dernier match à Rajon, on compte faire un gros match pour le public, pour le club." Il aimerait finir sur une bonne note car les belles prestations, les bons résultats n'ont pas toujours été au rendez-vous ces derniers mois.

Bogdan Leonte veut aussi un joli dernier match pour les joueurs qui vont rejoindre d'autres clubs ou encore qui mettent un terme à leur carrière. C'est le cas de Mickaël Campeggia, bientôt 37 ans, demi-de-mêlée embêté depuis l'automne par sa cuisse droite. "C'est un joueur historique et un ami pour moi et pour beaucoup dans le groupe", poursuit Bogdan Leonte.

Mickaël Campeggia "compte sur le public et je sais que les 1.000 qui seront présents vont faire le bruit pour peut-être 3-4.000. A l'extérieur, on s'en rend moins compte, mais à domicile quand on rentre avant le match et à la mi-temps, qu'on sort sur Rajon, qu'il n'y a pas ce bruit qui descend des tribunes, ça fait bizarre. A la maison, ça pousse, ça crie, on entend deux-trois petites chansons qu'on connaît bien. Oui, ça nous manque."

Par ailleurs, c'est au stade Rajon que se jouera la finale de la Nationale, programmée le 5 juin. Le CSBJ, 11e, n'étant plus en lice depuis plusieurs journées.

