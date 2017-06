Le CS Bourgoin-Jallieu jouera en Fédérale 1 élite la prochaine saison prochaine

Le CSBJ voit le bout du tunnel, après des semaines de tumultes et d'incertitude le club de rugby berjallien a jeudi enfin eu une bonne nouvelle. La Fédération Française de Rugby a accepté son dossier, les Ciel et Grenat joueront en Fédérale 1 élite la saison prochaine.

Le CSBJ ne tombera finalement pas bien bas. C'est une très bonne nouvelle. Relégué sportivement de Pro D2, puis placé en liquidation judicaire, le club de Bourgoin-Jallieu avait une épée de Damoclès au dessus de la tête depuis des semaines. Menacés d'une ou plusieurs rétrogradations les Berjalliens peuvent soufller, la FFR a validé leur engagement en Fédérale 1 élite, le meilleur niveau amateur. La Fédération qui salue un dossier " exemplaire ".

"Il fallait à tout prix sauver ce club plus que centenaire " — Dario Lodola, président du CSBJ

Une victoire pour l'association, engagée de longue date dans un bras de fer avec l'ancien secteur professionnel, et qui a finalement obtenu l'aval des instances fédérales. Le Président de l'association, désormais seule à décider, Dario Lodola savoure : " C'est deux ans de travail, ça n'a pas été facile il y a eu des passages très difficiles, mais le résultat est là. Il fallait à tout prix sauver ce club plus que centenaire. C'est la première pierre a l'édifice du nouveau CSBJ ".

Une équipe à bâtir

Le CSBJ table sur un budget de deux millions d'euros "un budget raisonnable et raisonné " pour Dario Lodola. Cela ne permettra pas au club de faire des folies, en tout cas les Ciel et Grenat n' ambitionneront pas de remonter tout de suite en Pro D2 "l'ambition c'est de faire déjà une année et de former nos jeunes." C'est un projet à deux, trois, quatre ans, mais on n'est pas préssé. On parlera de Pro D2 quand on sera prêt " ajoute le président du CSBJ. Après avoir annoncé en début de semaine l'arrivée d'un nouvel entraîneur, le staff va maintenant devoir rencontrer les joueurs, pour bâtir un effectif, quelques uns pourraient rester, pour encadrer les jeunes qui seront nombreux. Mais vu ce qu'a traversé récemment le CSBJ cela n'inquiète pas le président Dario Lodola "on va le relever le défi ! ".