RUGBY : Le CS Bourgoin-Jallieu a un nouvel entraineur et Pierre Martinet reviens

Les contours de l'avenir du CS Bourgoin-Jallieu commencent à prendre forme. Le club de rugby berjallien a officialisé l'arrivée de Jean-Henri Tubert la saison prochaine comme entraineur. Les Ciels et Grenats ont aussi reçu l'appui de leur ancien président Pierre Martinet.

Un nouvel entraineur, et le soutien de Pierre Martinet, le comité directeur de l'association du CSBJ qui s'est réuni lundi soir a permis d'avance un peu sur l'avenir du club Ciel et Grenat. Relégué sportivement de Pro D2, puis placé en liquidation judiciaire le CSBJ commence à y voir un petit peu plus clair même si beaucoup de questions se posent encore sur son avenir.

Un ancien joueur et entraineur aux commandes de l'équipe

Ancien joueur Berjallien, Jean-Henri Tubert a été officiellement nommé à la tête du CSBJ. Le président du CSBJ Dario Lodola attends que son entraineur, aussi passé par le LOU et plus récemment Mâcon, redonne au club " un jeu comme il y a quelques années en arrière, combattant, que ce soit dur de venir jouer à Bourgoin ". Mais la mission n'est pas simple car depuis la fin de la saison, et devant les nombreuses incertitudes entourant le club, plusieurs joueurs sont partis. De plus le CSBJ ne sais pas encore à quel niveau il évoluera la saison prochaine.

Pierre Martinet au soutien

Pierre Martinet, président du CSBJ entre 1996 et 2009, içi en 2007. © Maxppp -

Depuis son départ de la présidence du club en 2009 son nom est souvent revenu à Bourgoin-Jallieu. Cette fois, Dario Lodola le confirme, le "traiteur intraitable" va bien soutenir le projet de l'association. " Il est en adéquation avec notre projet il nous apportera son carnet d'adresse, ses connaissances. Il est important d'avoir Pierre Martinet à nos côtés ". Celui qui a été président pendant 13 ans entre 1996 et 2009 va aussi aider financièrement le club sans que Dario Lodola n'en dise plus : " il nous aidera, je ne sais pas à quel hauteur. Mais il nous aidera ".

L'avenir sportif du club entre les mains de la fédération

Fort de ce nouvel appui, le CSBJ a lundi déposé sa demande d'intégration en fédérale 1 élite à la Fédération Française de Rugby. Car c'est désormais la FFR qui doit décider à quel niveau jouera le club. Les Ciel et Grenat tablent sur un budget de 2 millions d'euros, ils espèrent avoir une réponse dans les prochains jours.