Rugby : le CS Vienne fête ses 120 ans

Le club de rugby viennois fête ce samedi ses 120 ans d'existence. Au programme : un tournoi auquel participent 500 enfants, un match de gala, et une soirée d'anniversaire au stade Jean-Etcheberry. Et une multitude de souvenirs pour les anciens du club.

Vienne, France

Benjamin Boyet, Yann Delaigue, Cédric Desbrosse sont au stade Jean-Etcheberry ce samedi - pour ne citer qu'eux - pour fêter les 120 ans du CS Vienne. 500 enfants vont participer dès le matin à un tournoi organisé par le club. Suivra en fin d'après-midi un match de gala entre d'anciens internationaux et joueurs viennois, puis une soirée festive au beau milieu du stade.

De 1899 à 2019

Yan Arnaud est le directeur général du CS Vienne. "Comme tout club de sport, il y a des hauts et des bas, des montées en groupe A et des descentes en groupe B, voire parfois proches de la Fédérale 3". S'il faut parler de la grande époque du club, "il y a eu des titres mémorables - que personne ici n'a connu d'ailleurs - : en 1927 et 1928, la deuxième division, en 1937 le bouclier de Brennus, le trophée le plus prestigieux". Et d'ajouter: "Et quand même plus récemment, _le titre de champion de France en Fédérale 2 en 2012_"

Le CS Vienne, ce sont 120 ans d'existence, environ 350 licenciés aujourd'hui, 250 partenaires et 80 bénévoles, 37 contrats pluriactifs et 7 salariés. 1 million 350 mille euros de budget, "sensiblement identique depuis quelques saisons" selon Yan Arnaud, le directeur général du club.

"Aujourd'hui, le club est sain"

L'équipe dirigeante est on ne peut plus clair quant aux objectifs du CS Vienne : "Pour l'instant on reste en association. Il n'y a pas d'objectif de monter en Pro D2, et de passer en société. Aujourd'hui le club veut se pérenniser en Fédérale 1" répond Yan Arnaud. Et bien évidemment, donner une place à n'importe quel viennois ou joueur de la région qui a envie de s'investir au club

Ce qui ne veut pas dire statu quo. Un projet avec la ville de Vienne est entrain de se mettre en place, à hauteur de 3,5 millions d'euros. Au stade Jean-Etcheberry va être réalisé un terrain synthétique, l'entrée sera refaite à neuf, et un nouvel espace partenaire va être créé.