Rugby : le CSBJ poursuit son opération "reconstruction"

Après les différentes crises que le club a connu, la mission "reconstruction" se poursuit au CSBJ. Et c'est dans une toute nouvelle division que le club de rugby berjallien évoluera cette saison. Premier match de la Nationale, le 13 septembre. La Nationale, c'est entre la Pro D2 que les Ciels et Grenats comptent retrouver d'ici 2023 et la Fédérale 1 où ils évoluaient encore en mars quand ce championnat -comme tous les autres- s'est arrêté en raison du coronavirus.

"Reconstruire leur densité musculaire"

Après que tout l'effectif ait passé un test de dépistage du Covid le 6 juillet, retour à l'entraînement le 7. Une semaine après ce retour quand il voit ses joueurs évoluer sur le terrain, Jean-Henri Tubert, l'entraîneur, a plutôt le sourire, semble satisfait des prestations des uns et des autres.

Mais après une très longue coupure en raison du confinement, même si ses joueurs avaient une feuille de route à respecter, il y a des ajustements. "Pour beaucoup, ils ont perdu des kilos. Pendant le confinement, ils n'avaient pas de salle de musculation à leur disposition. Autant sur le cardio, ils étaient plutôt bien, autant il faut qu'ils reconstruisent leur densité musculaire." Et d'ajouter : "à la reprise, avec le ballon, ils étaient comme des gosses à Noël. Faut les raisonner. Ils ont envie de continuer à jouer, mais bon, il faut y aller crescendo."

Côté recrutement, Jean-Henri Tubert est ravi d'avoir eu très vite pendant le confinement le feu vert de ses dirigeants pour agir. Il a ainsi pu faire signer 13 joueurs. "On a le retour d'anciens comme Mohammed Kribache et Léandre Cotte qu'on est heureux de retrouver pour notre projet. Ensuite, il y a eu un "mix" entre des joueurs d'expérience qui viennent de la Pro D2 et des jeunes joueurs qu'on avait croisés cette année et qui nous avaient montrés tout leur talent. On renforce les troupes d'un point de vue qualitatif mais aussi quantitatif avec 4 joueurs de plus, 35 contre 31 auparavant."

Découverte de la Nationale le 13 septembre

Et il faudra bien ça en vue de la Nationale, championnat créé ces dernières semaines et auquel le CSBJ a pu prétendre. C'est l'anti-chambre de la Pro D2 avec au total 14 clubs dont Massy, Dax, Suresnes, Dijon, Nice, Albi... Une division avec des oppositions plus fortes, un niveau de jeu plus intéressant que la Fédérale 1 selon les Berjalliens qui espèrent bien y figurer pour susciter à nouveau l'engouement du public, comme des partenaires.

Côté financier, le CSBJ voit ses moyens grossir avec 500.000 euros de plus pour un budget désormais d'environ 3 millions.

La compétition doit reprendre le 13 septembre pour le CSBJ © Radio France - Céline Loizeau

>>>Les matches amicaux

- le 4 août, 19h30, à Nantua, face à Bourg-en-Bresse

- le 22 août, 16h30, à Massy face à Massy

-le 28 août, 19h30, au stade Pierre-Rajon, face à Rumilly

Le championnat de Nationale doit démarrer le 13 septembre