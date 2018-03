Bourgoin-Jallieu, France

Si en janvier, les joueurs de l'équipe 1er - qui évolue en fédérale 1 élite - ont été payés avec du retard ; les salaires de février ont bien été versés assure une source proche du club. Ce qui coince en fait, c’est le retard dans le règlement des fournisseurs. Aujourd’hui, il se chiffre à 300 mille euros et le commissaire aux comptes a alerté l’association : à ce rythme-là, à la fin de saison, en juin, le déficit oscillerait entre 800 mille et 1 millions d’euros. Le budget du club est rappelons-le de 2.3 millions d’euros, "un projet sur des bases raisonnables et raisonnées avec une gestion hautement rigoureuse et transparente", annonçait l’association lorsqu’elle a pris seule les rênes du club en mai dernier.

C'est l'asso qui a sollicité le TGI de Bourgoin-Jallieu pour "prendre les devants"

Mais la nouvelle équipe a notamment dû composer avec une partie du passif laissé par l’ancienne direction et la frilosité de certains partenaires avec à la clé de l’argent qui ne rentre pas. C’est donc l’association qui a sollicité le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu. Le but explique-t-on dans l’entourage du club "c’est de prendre les devants plutôt qu’un fournisseur - lassé - saisisse lui-même la justice". Alors, il aurait été plus difficile d’avoir un échelonnement de la dette.

L’association, qui veut éviter à tout prix la liquidation judiciaire, doit présenter un plan de continuation ce mardi à un juge : des garanties, des solutions pour régler les fournisseurs.... "Mais boucher un trou ce n’est pas simple", nous avoue-t-on. L’ancien président emblématique, Pierre Martinet, ne devrait pas ressortir le chéquier comme il l’a souvent fait. Mais nous dit-on "il se démène" pour aider le club. Pierre Martinet, comme Dario Lodola, actuel président du CSBJ, n'ont donné suite à notre sollicitation pour l'instant.

Quant à la mairie, elle se dit "attentive" à la situation de son club phare. A la demande de celui-ci, elle a versé rapidement les sommes qui avaient été promises. Mais le maire Vincent Chriqui ne prévoit pas, pour l’instant, d’augmenter le niveau des subventions de la municipalité.