Rugby : le demi d'ouverture Lucas Méret nouvelle recrue du VRDR

Et un nouveau recrutement chez les Damiers : Lucas Méret, demi d'ouverture, s'engage pour deux saisons indique ce jeudi le Valence Romans Drôme Rugby. Il arrive de Narbonne ; à 27 ans, le joueur compte déjà 16 rencontres de Top 14 et 87 de Pro D2. Il s'agit de la troisième recrue du VRDR en vue de la saison prochaine, après Ben Neiceru et Dorian Marco-Pena.