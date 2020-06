Rugby : le demi de mêlée de Bourgoin Maëlann Perret-Tourlonias arrive à Trélissac

Le jeune demi de mêlée de Bourgoin-Jallieu, Maëlann Perret-Tourlonias, pose ses valises à Trélissac. La nouvelle recrue évolue depuis 2009 dans le club isérois.

A bientôt 23 ans, il a déjà été sélectionné en équipe de France de Rugby à VII pour les championnats du monde 2018 en Namibie.

Le championnat de Fédérale 1 de rugby va réserver deux derbys aux Périgourdins : Trélissac et Périgueux sont dans la même poule, la poule 1. Elle est composée de 12 équipes. On y retrouve Lille, Rennes, le stade Nantais mais aussi Limoges, Niort, Arcachon, Langon, Marmande, Beauvais et Floirac.