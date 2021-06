Rugby : le demi de mêlée Enzo Sanga signe à Brive pour deux ans

Le CA Brive (Top 14) annonce ce mardi soir l’arrivée du demi de mêlée Enzo Sanga au sein de l’effectif corréziens pour les deux prochaines saisons.

Enzo Sanga, 26 ans, jouait depuis juin 2020 au sein club de Valence Romans Drôme Rugby (Pro D2). Mais c'est à Vichy, où il est né, qu'il a débuté le rugby avant de rejoindre le Centre de Formation de l'AS Clermont Auvergne où il a fait ses classes jusqu'en équipe professionnelle, devenant Champion de France en 2017. Il s'était ensuite engagé avec le club de Montpellier où il a disputé 53 matchs en 3 saisons avant de rejoindre Valence Romans Drôme Rugby la saison dernière.

"Enzo Sanga est un _leader de jeu très expérimenté_. Sorti de l’école clermontoise, il a acquis de l’expérience à Montpellier et à Valence-Romans. Il pourra nous en faire bénéficier et nous apporter toute sa vivacité" dit à son sujet Jeremy Davidson, le Manager du CAB, dans un communiqué. "C'est un joueur qui a su montrer tout son talent dans le passé et nous avons hâte de le voir revêtir le maillot Noir et Blanc" commente de son côté le Directeur Général du club, Xavier Ric.