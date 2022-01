Rugby - Le déplacement du Stade Dijonnais à Bourgoin-Jallieu reporté à cause du Covid-19

Après le froid, le virus. Le weekend dernier, le match entre le Stade Dijonnais et Soyaux-Angoulême avait dû être annulé à cause du gel sur la pelouse du Stade Bourillot. Une semaine plus tard, le déplacement prévu dimanche 23 janvier 2022 à Bourgoin-Jailleu est également reporté, cette fois-ci à cause du Covid-19. "Le match de la 16ème journée CSBJ vs Dijon n'aura pas lieu ce dimanche, les tests de cette semaine ayant révélé des cas Covid dans le groupe dijonnais", indique vendredi 21 janvier le club sur ses réseaux sociaux.

La date du report est connue

"Le match est reporté au dimanche10/04 à 15h, au stade Pierre Rajon", annonce le Stade Dijonnais. Prochain match prévu pour les Dijonnais : dimanche 30 janvier 2022, avec la réception de Tarbes. "Un protocole a été immédiatement mis en place afin de préparer dans les meilleures conditions le match à domicile face à Tarbes dimanche prochain", précise le club sur sa page Facebook.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



