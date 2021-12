Rugby - Le derby Brive-Clermont vu par...Setareki Tuicuvu, arrière du CAB et ancien de l'ASM

C'est un homme discret, un peu timide, qui traîne ses tongs à toute occasion (sauf sur le terrain évidemment) au Stadium. Setareki Tuicuvu, arrivé l'an dernier à Brive, a l'assurance d'un guerrier en match. Comme l'a montré récemment sa relance qui mène à l'essai de Nayacalevu avec les Fidji face au Pays de Galles. "On a mis un bel essai" raconte-t-il, pas peu fier de décrire l'action, "l'espace qu'il y avait entre leur 10 et les gros" ainsi que la passe pour "mon copain Botitu".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un arrière polyvalent qui peut jouer centre

En très peu de temps, il est devenu un des titulaires quasiment indiscutable du CAB, profitant des blessures certes de Thomas Laranjeira l'an dernier et des centres brivistes Olding et Lee cette saison. Car, l'arrière de formation a plusieurs cordes à son arc. Il peut jouer à l'aile mais aussi au centre. "J'ai joué deux matchs à Clermont à ce poste" raconte-t-il, "cette année, le coach m'a demandé avec les blessures de jouer à ce poste. C'est sympa, car il y a pas mal de contacts et tu peux porter le ballon" explique-t-il sans regrets. Même si, parfois, le naturel revient au galop. "_Pendant deux matchs, j'ai oublié que je jouais centre et je suis repassé arrière"sourit le fidjien, arrivé l'an dernier. "J'aime beaucoup ce groupe, c'est très familial, l'esprit du vestiaire est vraiment bien"_ explique-t-il.

Une formation à l'ASM pendant plusieurs années

Setareki Tuicuvu s'épanouit en Corrèze, mais n'oublie pas ses racines clermontoises. "Je suis arrivé en 2015 à Clermont" explique l'arrière de 26 ans. Il a joué son premier match titulaire avec les pros contre Lyon. Il va apprendre ses gammes avec force en Auvergne, avec "des joueurs qui me donnent encore des conseils" souligne-t-il. Pendant une saison, après le départ de Nick Abendanon pour Vannes, il prend une place de titulaire quasiment officiel. Mais, il reconnaît que le club de Clermont est un club avec "des joueurs de haut-niveau". C'est alors qu'il a l'opportunité, après le Covid de rejoindre Brive.

Hasard du calendrier, c'est contre l'ASM qu'il joue son premier match au Stadium. "Malheureusement, il n'y avait pas d'ambiance" explique-t-il, "à cause du Covid". Ce qui fait de ce match dimanche le premier vrai derby avec du public au Stadium. "Je pense que ça va être bien" sourit le fidjien, dont on pourrait presque voir les mains qui se frottent.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Surtout, dans les tribunes, il devrait y avoir quelqu'un d'important."Ma copine est clermontoise" avoue-t-il en souriant. "Elle voulait venir avec sa famille voir le match." Après le repas de Noël, l'ambiance le soir risque d'être assez électrique.