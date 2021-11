Rugby - Le deuxième ligne Andrès Zafra regonflé à bloc pour vivre sa première saison au CA Brive

On l'avait manqué lors des premiers matchs du CA Brive. Il a fait sa première titularisation avec les Noirs et Blancs ce samedi contre le Racing 92. Andrès Zafra, nouvelle recrue en deuxième ligne, espère bien désormais aligner les feuilles de matchs pour prouver sa place au CA Brive.

Sur la pelouse du Stadium, avec une grosse ambiance, Andrès Zafra a multiplié les gros impacts, réalisant une belle partie. Pas simple pour l'ancien agenais, qui a, par ailleurs, retrouvé une tête connue : Victor Moreaux, avec qui il a partagé de nombreux matchs l'an dernier. "C'est un copain du club, un très bon joueur" commentait le deuxième ligne avant le match, "avec de grosses qualités physiques. Ça lui a fait du bien de partir d'Agen parce qu'il était dans une spirale négative."

La frustration d'Agen évacuée

Tout comme Victor Moreaux, André Zafra a été plutôt heureux de quitter l'ambiance morose du club du Lot-et-Garonne. "Ça fait du bien" expliquait le grand colombien. "J'en avais besoin. C'était dur. On a vécu une année et demie très compliquée mentalement surtout. C'était très dur. Moi, ça me fait du bien de voir autre chose et de gagner des matchs." Pourtant, il regarde encore les matchs du SUA, notamment le dernier et la grande victoire des lot-et-garonnais face à Montauban (41-17).

Une blessure handicapante en début de saison

Désormais, Andrès Zafra est 100% Briviste. Mais, il faut dire que l'homme au casque n'a pas vraiment eu l'occasion de s'exprimer sur le terrain. Blessé aux ischios en début de saison, il n'a joué que quelques minutes à Toulon et Castres. "C'était un peu décevant. Au début, je me suis blessé pendant un match. Il fallait bosser pour revenir." Son retour au poste de deuxième ligne s'est fait dans la douleur à l'entraînement. "Il y a beaucoup de concurrence avec des très bons joueurs, donc il faut bosser, bosser pour essayer de jouer le plus possible."

Pendant cette période. Il a côtoyé le camp des blessés, raconte-t-il de manière un peu ironique."Heureusement qu'il y avait un bon groupe des blessés de ce côté là (rires)...Chacun doit donner le mieux pour l'équipe. Mais on le fait plutôt bien. On ne triche pas et on se donne les moyens d'y croire et de gagner, de faire des grands matchs, de très bons joueurs."

Paul Abadie, un "très très bon joueur"

Parmi eux, il y a le demi de mêlée Paul Abadie, ancien Agenais comme lui, et que le deuxième ligne encense également. "Ça fait trois ans que je le connais. C'est un très bon joueur. Il a tout vécu avec Agen, depuis tout petit. Je suis content pour lui parce que depuis le début de la saison. Il a beaucoup joué, il a fait de bons matchs."

Ce que le Colombien espère désormais, c'est lui aussi percer à Brive. "Je veux prendre du plaisir et jouer, pour se maintenir le plus rapidement possible et vivre des émotions simples."