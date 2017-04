RUGBY : Le FC Grenoble Rugby s'incline 43 à 35 à Bayonne

Pour la treizième fois en autant de déplacements, les rugbymen Grenoblois se sont samedi incliné à Bayonne 43 à 35. Pas moins de 10 essais ont été inscris dans cette rencontre sans enjeu entre les deux équipes reléguées.

Entre deux équipes dors et déjà condamnées à quitter le Top 14 cette rencontre sans véritable enjeu promettait d'être ouverte et spectaculaire. Et le match est effectivement parti sur un rythme assez fou, avec sept essais rien qu'en première mi-temps. En même temps, pouvait-il en être autrement entre les deux défenses les plus perméables du championnat ?

Si Bayonne marque en premier ( M.Laveau 4ème), c'est bien Grenoble qui domine les premières minutes. Entreprenant, séduisant avec des successions de passes après contact le FCG inscrit deux essais par F.Alexandre (12ème) et A.Batlle (24ème) pour mener 21-7. Les Rouge et Bleu sont bien dans leur match mais vont connaitre ensuite un gros trou d'air. Bayonne se rebiffe, et profite aussi des nombreuses erreurs de Grenoble pour aligner les essais, quatre dans le dernier quart d'heure. M.Laveau (25ème), G.Lovobalavu (29ème et 40ème), et K.Poki (37ème) permettent aux Basques de mener 36-21 après une première mi-temps très débridée.

Pas de victoire à l'extérieur cette saison pour le FCG

L'opération porte ouverte s'achève en deuxième mi-temps. Les deux équipes serrent les rangs, et les points ne défilent plus. L' Aviron Bayonnais marque tout de même à l'heure de jeu par Taufa, pour définitivement creuser l'écart 43-21 (62ème). En fin de rencontre, Grenoble va bien revenir avec deux nouveaux essais de Dardet (73ème) et Sawailau (77ème). Insuffisant pour remporter la rencontre, mais suffisant pour priver Bayonne du point de bonus offensif.

Finalement battus 43 à 35 les Grenoblois s'inclinent une treizième fois en autant de déplacements cette saison. Ils tâcheront de dire correctement au revoir au Top 14 le 6 mai au stade des Alpes lors de la venue de Lyon. En attendant au classement, le FCG reste treizième avec désormais trois points d'avance sur Bayonne. Comme les Basques vont à Toulouse lors de la dernière journée, cela devrait suffire pour conserver cette position. Une place anecdotique, sauf si un club de Top 14 venait à déposer le bilan, dans ce cas, miraculeux, le treizième serait alors sauvé.

Les points

Bayonne: 6 essais Laveau (4, 25), Lovobalavu (29, 40), Poki (37), Taufa (62), 5 transformations Bustos Moyano (4, 29, 37, 40, 62), 1 pénalité Bustos Moyano (33)

Grenoble: 4 essais Alexandre (12), Batlle (24), Dardet (73), Sawailau (77), 3 transformations Bosch (24), Wisniewski (73, 77), 3 pénalités Bosch (2, 10, 22)