Quinzième journée de Top 14 : lourde défaite du FCG à La Rochelle (40-3)

Dominés de bout en bout, les rugbymen grenoblois ont sombré lors de la 15e journée de Top 14 face à une équipe Rochelaise sérieuse et désormais co-leader du Top 14. Au classement le FCG reste treizième et avant-dernier.

La tâche n'est jamais facile à La Rochelle, en particulier cette saison. Mais en cette fin de dimanche après-midi, après avoir encaissé 10 points lors des deux premières incursions Rochelaises dans leur camp, la mission devenait quasi-impossible pour les Grenoblois. D'autant qu'ils se retrouvaient à 14.

Une infériorité numérique qui coûte cher

Après l'ouverture du score rapide de Holmes, les Rochelais remontaient presque tout le terrain pour se retrouver en position d'essai sur l'aile avec Kini Murimutivalu. En tentant d'empêcher le fidjien d'aplatir, Nigel Hunt ne jouait pas du tout le plaquage. Essai de pénalité logique, et carton jaune. La Rochelle mène 10 à 0, en supériorité numérique. Malgré une réduction du score de Jonathan Wisniewski au pied, lorsque Nigel Hunt revient sur le terrain, le score est lourd : 13 à 3, puis rapidement 16 à 3 après deux pénalités de l'arrière Rochelais.

Après des opportunités manquées de chaque côté, le score sera le même lors du retour au vestiaire. Les Rouge et Bleu manquaient, encore une fois cette saison, de réalisme dans les 22 mètres adverses. Surtout, la mêlée Rochelaise dominait, à tel point que pour une dernière mêlée cruciale juste avant la mi-temps, toute la première ligne du FCG (Dardet-Jammes-Desmaison) était remplacée.

Conquête en faillite

Malgré les changements, le problème n'était pas réglé en deuxième mi-temps, et dès la première mêlée, le pilier gauche du FCG (Coulson) pliait. Après un premier avertissement en première mi-temps, l'arbitre sortait le carton jaune. Encore 10 minutes passées à subir, à 14 contre 15. Suffisant pour La Rochelle, qui enfonce le clou par l'intermédiaire du puissant centre Botia, sous les poteaux : le FCG est mené 23 à 3 à la 50e minute.

Bernard Jackman tente l'électrochoc avec quatre changements d'un coup, dont la charnière. Grenoble reprend du rythme, retourne dans le camp adverse et se retrouve même en supériorité numérique après un carton jaune Rochelais. Mais le FCG encaisse tout de même un autre essai, inscrit par le meilleur marqueur du championnat : Gabriel Lacroix. Puis encore un autre en fin de match par Kevin Gourdon (74e), avant un drop surprise de Murimurivalu, pour un score final de 40 à 3. Grosse performance de La Rochelle, qui revient à hauteur de Clermont en tête de Top 14 grâce au bonus. Grenoble reste 13e, à 10 points de Lyon

Les réactions

Bernard Jackman, entraîneur du FCG : "Le score est logique, bravo à La Rochelle ils ont fait un bon match. Pour nous c'état difficile dès la 5e minute (ouverture du score rochelaise). Dans le rugby il faut savoir protéger les rucks, faire de bonnes passes, et stabiliser la mêlée. Ce soir on ne l'a pas fait".

Bernard Jackman : "ça a été compliqué tout le match".

Jonathan Wisniewski, le capitaine : "L'équipe qui a battu Toulouse elle est restée à Grenoble je crois. Là ça commence à être long, toute la semaine on se répète les choses, et puis là on ne les respecte pas. On savait que leurs ailiers prenaient beaucoup l'axe, première action pick and go ils font 60 mètres on se retrouve à 5 mètres de notre ligne. On ne peut pas passer de ce qu'on a fait la semaine dernière à ce qu'on a fait ce soir. Bien sûr c'est compliqué, on est à 10 points (derrière Lyon) il faut qu'on ait un peu envie de se battre. Oui on va certainement descendre mais qu'on sorte avec un minimum d'honneur, un peu de fierté, se dire qu'on a su relever la tête. On a un effectif qui a beaucoup de qualité, et ce soir il y a 40 points, et c'est une réalité qui est trop souvent là cette saison, et ça devient rageant".

Jonathan Wisniewski : "L'équipe qui a battu Toulouse elle est restée à Grenoble"

Lucas Dupont, ailier, qui faisait son retour de blessure : "La saison elle est dure moralement. Avant de me projeter sur le maintien ou quoi que ce soit c'est du rugby, c'est ma passion, et quand tu passes pour un con sur le terrain... normalement on est sur le terrain pour prendre son pied et là c'est l'inverse. On a fait des erreurs individuelles, tous, je n'ai de leçons à donner à personne, mais ça sert à rien de parler de stratégie ou quoi que ce soit, mais quand on n'est pas au niveau individuellement, on ne peut pas l'être collectivement, point barre".