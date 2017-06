Rugby - Le Gan olympique en finale du championnat de France Promotion Honneur face à Chalon-sur-Saône

Revenu de loin, après un début de saison entaché par les blessure, le Gan Olympique se prend à rêver d'un titre national en Promotion Honneur. Pour cela, il faudra battre en finale l'ogre Chalon-sur-Saône ce dimanche après-midi dans le Cantal.

C'est le grand jour pour le Gan Olympique. Les rugbymen gantois jouent la finale du championnat de France Promotion Honneur (7e division) ce dimanche après-midi dans le Cantal, près d'Aurillac. Face à eux, l'ogre de ce championnat, l'équipe de Chalon-sur-Saône, rétrogradée de Fédérale Une en Promotion honneur la saison dernière pour raisons financières. Chalon-sur-Saône part donc favoris mais impossible n'est pas gantois qui ont réussi à revenir de loin après un début de saison compliqué.

Des gens que tu ne connais pas viennent te voir. C'est inoubliable ! ►Jérémy Hayet, vice-capitaine du Gan Olympique

Un 2e titre attendu après 2008

Rétrogradés d'Honneur à Promotion Honneur en début de saison, et pas épargnés par les blessures, les Gantois ont tout de même réussi à remonter la pente et à être sacrés champion du Béarn en Promotion Honneur, avant de se lancer à l'assaut d'un titre national. Pour aller supporter les joueurs du GO ce dimanche, le club a mis en place deux bus de supporters. Ce serait le titre le plus important dans l'histoire du club, devant celui de champion de France de première série décroché en 2008.

Chalon-sur-Saône / Gan Olympique, coup d'envoi 15 heures ce dimanche à Arpajon-sur-Cère dans le Cantal.