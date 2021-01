Rugby : le gouvernement s'oppose à la participation des clubs français aux Coupes d'Europe jusqu'en février

Le gouvernement français a officiellement demandé lundi 11 janvier aux clubs de rugby de reporter leur participation aux rencontres de Challenge Cup et de Coupe d'Europe prévues ce mois-ci. Une réunion concernant le Tournoi des six nations aura lieu mardi.

Le gouvernement français a demandé lundi aux clubs de Top 14 "de reporter leur participation aux rencontres de Coupes d'Europe, au moins jusqu'à début février", selon un courrier adressé à la Ligue (LNR) que l'AFP a consulté. Une réunion concernant le Tournoi des six nations 2021, censé débuter le 6 février, aura lieu mardi matin au ministère des Sports, sur les conséquences de la pandémie de Covid-19.

Eviter la propagation du variant britannique du coronavirus

"Le gouvernement souhaite en effet prioritairement lutter contre tous les risques d'introduction" de variants plus contagieux du virus et leur "circulation sur le territoire", précise ce courrier.

L'EPCR "n'a d'autre choix que d'annoncer (...) une suspension temporaire" de la phase de poules des deux coupes d'Europe de rugby, a donc annoncé juste après cette annonce l'organisateur des compétitions continentales.

La semaine dernière, le ministère des Sports avait déjà invité les clubs français engagés en coupes d'Europe à reporter leurs rencontres face à des équipes britanniques. L'objectif étant d'éviter les risques de propagation du variant britannique du coronavirus alors que plusieurs joueurs et membres du staff de la Section paloise et de l'Aviron bayonnais ont été contaminés au coronavirus, et notamment à ce variant après des matchs contre des équipes britanniques.

Huit équipes françaises sont engagées en Coupe d'Europe (Champions Cup). Toulon-Scarlets était prévu le vendredi 15 janvier, puis Lyon-Glasgow Warriors, Toulouse-Exeter, Clermont-Munster et Montpellier-Wasps le samedi 16 janvier et Bath-La Rochelle, Dragons-Bordeaux-Bègles et Racing 92-Harlequins le dimanche 17 janvier.

Six équipes françaises sont elles en Challenge européen (Challenge Cup). La troisième journée devait également se jouer ce week-end pour la Section paloise, Agen, Brives, Castres et le Stade Français. L'Aviron bayonnais est également engagé dans cette Coupe.

Selon une source institutionnelle à l'AFP, la LNR serait d'ailleurs déjà en train de plancher sur un scénario alternatif pour le week-end à venir, avec la reprogrammation de quatre matches de Top 14 en retard, dont les rencontres entre le Racing 92 et Toulon ou le déplacement de Clermont à Bordeaux-Bègles.