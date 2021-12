Rugby - Le groupe du CAB "doit se remettre en question" après les défaites assure le pilier Pietro Ceccarelli

Après les deux défaites contre le Stade Toulousain et le LOU Rugby, le CA Brive va entamer une semaine de travail avant la Challenge Cup et le derby contre Clermont pour finir l'année 2021. Beaucoup de travail attend un groupe bousculé par deux défaites dans deux registres différents.

En deux matchs, Brive semble avoir beaucoup perdu. Au minimum un point de bonus défensif contre Toulouse, voir même sa première victoire à l'extérieur pour les plus optimistes. Un gros coup à la tête après la défaite avec zéro points marquéset une attaque apathique contre Lyon le week-end dernier. C'est un groupe atteint et bousculé qui va préparer ses deux derniers matchs de 2021.

"On doit rebondir" après la défaite lyonnaise

Si, à Toulouse, la frustration avait parlé, car le match était gagnable, face à Lyon, il n'y a pas eu de débat. D'ailleurs, après la rencontre, personne n'avait vraiment le sourire et surtout pas Tedo Abzhandadze, qui a la responsabilité du but sur les deux premières pénalités manquées dans les dix premières minutes. "C'est de ma faute" expliquait lucidement l'ouvreur géorgien, "J'ai manqué deux pénalités et après, on a encaissé trois essais sur la première mi-temps. C'était trop difficile ensuite pour revenir dans le match" analyse-t-il. C'est vrai que la puissance des Lyonnais a réduit en miettes les Brivistes, qui atteignaient aussi un taux de plaquages manqués quasiment inédit (20% au total). Pourtant, "dans les phases statiques, mêlées ou touches, on était bien" analyse Pietro Ceccarelli. Le pilier franco-italien était satisfait sur ce secteur de jeu, "surtout que la touche lyonnaise était plus forte que la toulousaine".

Mais cela n'a pas suffi. Alors, le pilier a lancé la révolte dans le groupe. "On doit rebondir" lançait-il, "Il faut se remettre en question. On a pas à chercher en dehors, ça ne tient qu'à nous. Ce groupe, joueurs, entraîneurs, on doit se remettre en question et travailler. Ca ne tient qu'à nous" complétait le pilier international italien.

Pas d'inquiétude pour Jérémy Davidson le coach

Les Internationaux vont s'offrir une semaine de break après avoir enchaîné les rencontres. Les autres vont repartir au travail pour préparer le premier match de Challenge contre les London Irish, puis le derby contre Clermont le 26 décembre pour le retour du Top 14. "Un match qui sera charnière" prévoit Pietro Ceccarelli.

Son coach Jeremy Davidson a aussi ce match dans le viseur. "On savait qu'il y avait des matchs à l'extérieur dans ce bloc. Mais, au mois de janvier et février, on a cinq réceptions avec le match de Clermont en décembre. Donc là, ça va nous remettre sur les bases de travail pour pouvoir renverser la tendance par la suite" espère l'ancien talonneur irlandais. Jeremy Davidson semble serein, mais n'oublie pas qu'avec un déplacement de Challenge Cup chez les London Irish, et un match le 26 décembre, le timing est compliqué quand même.

"C'est un calendrier qui laisse peu de temps avec Noël et le Nouvel An. Donc, on va s'organiser, comme les autres clubs, pour avoir au mieux la disponibilité des joueurs à l'entraînement."

Retour des blessés durant le mois de décembre ?

Le coach briviste espère ainsi le retour de plusieurs joueurs à l'entraînement, blessés durant le premier mois de compétition. Cody Thomas, Thomas Larenjeira ou encore Sooty Fa'aso et Wesley Douglas espèrent revenir avant la fin du mois à l'entraînement. Stuart Olding, Hayden Thompson-Stringer ou Penny Narisia sont attendus en début d'année.

En revanche, la mauvaise nouvelle du week-end lyonnais est la blessure aux cotes de Pierre Tournebize, dont on ne connaît pas la gravité, ainsi que les protocoles commotions de Guillaume Galletier et Joris Jurand. Le coach briviste pourra néanmoins compter, comme convenu avec le staff Espoirs, des joueurs disponibles pour disputer des matchs de Challenge. Les Espoirs, qui eux, ont remporté leur match face au LOU Rugby ce dimanche.

