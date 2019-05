Rugby : le jeune international Maxence Darthou signe pour deux nouvelles saisons au CA Brive et rejoint l'équipe pro

Brive-la-Gaillarde, France

C'est un pur produit de la formation briviste : Maxence Darthou a débuté à l'école de rugby du CA Brive avec les moins de 7 ans, en 2006/2007. Aujourd'hui, le centre évolue en catégorie Crabos, et il a été sélectionné en Equipe de France cette saison, avec les moins de 18 ans . Une équipe qui a signé un grand chelem dans le tournoi des 6 nations cet hiver. Après 13 saisons en noir et blanc, il prolonge l'aventure à Brive, et frappe à la porte des grands !

"Sa rigueur, son travail ainsi que ses qualités techniques vont lui permettre de s'intégrer dans le collectif de l'équipe professionnelle dans un avenir proche", pronostique le responsable de la formation sportive du CA Brive, Sébastien Bonnet. Le manager Jérémy Davidson, confirme : "Il va intégrer l'équipe première dès le mois de juillet pour commencer sa carrière en sénior".