Rugby - "Le maître-mot de la semaine était efficacité" : découvrez la compo et les déclas avant MHR-CAB

"En mai, fais ce qu'il te plaît", dit le dicton. Le peuple noir et blanc répond : trois victoires, sans trop y croire. Et pourtant, Brive entame son sprint final à Montpellier, ce samedi (17 heures), chez une équipe championne de France mais qui végète à la 10e place du classement du Top 14.

Mais, ne dites pas à Patrice Collazo, le manager briviste, que Montpellier reste sur deux défaites lors de ses cinq derniers matchs à domicile (contre Castres et Toulon). "A ce compte-là, nous, on en a plein des défaites à la maison...Montpellier a encore brodé sur son maillot l'écusson Champion de France de Top 14" réagit humblement Patrice Collazo. "Quand on voit l'effectif, on sait où on met les pieds" continue le manager, qui préconise l'objectif suivant : "être compétitif et ramener des points."

Les trois-quarts veulent marquer des essais

Que ce soit Arthur Bonneval ou Axel Muller, les deux ailiers brivistes ont aussi un objectif : marquer des essais. "Ce sont beaucoup les avants" qui se sont illustrés "ces derniers temps" note l'ancien toulousain. "C'est frustrant pour un ailier, mais l'équipe a de plus en plus de repères, surtout avec les joueurs qui sont revenus de blessures comme Stuart Olding." Celui qui avait l'habitude des phases finales avec Toulouse ne se sent pas forcément malheureux à Brive, jouant le maintien. "C'est excitant" souligne l'ailier, dont on a compris sa faim de marquer, lui qui n'a été qu'une fois derrière l'en-but depuis son arrivée en Corrèze, le 20 janvier contre Cardiff en Challenge Cup.

Aucun changement dans le XV de départ avec l'équipe qui a battu Pau

Quant à l'équipe qui se déplacera ce week-end à Montpellier, Patrice Collazo et son staff a fait preuve de stabilité et de constance. Ainsi, le XV de départ n'a absolument pas varié. On retrouve ainsi toujours Retief Marais en deuxième ligne, Ross Moriarty titulaire ainsi que Nicolas Sanchez capitaine aux côtés de Mathis Ferté. A noter sur le banc les retours de Lucas Da Silva, Julien Delannoy, Paul Abadie et Nico Lee.