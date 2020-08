Rugby : le match amical La Rochelle Agen est annulé

L'information est tombée en ce début de jeudi après midi. A un peu plus de 24 heures du match amical La Rochelle / Agen, l'équipe du Lot-et-Garonne révèle via son compte twitter qu'un de ses joueurs est positif au Coronavirus.

Par précaution et même si pour un match de championnat, la ligue préconise un report de match en cas de trois cas ou plus décelés au sein d'un club, il n'y aura pas de risques en jouant un match amical entre le Stade Rochelais et Agen ce vendredi soir. Dans un communiqué le club Agenais, précise que le joueur sans citer son nom, va bien, et qu'il est isolé par mesure de précaution.

"Les résultats des derniers prélèvements effectués ce mardi 25 août ont révélé un cas positif au sein du groupe. Son identité ne sera pas dévoilée. Placé en quatorzaine, il n’y a pas d’inquiétude à avoir quant à son état de santé.

Dans l'attente d'autres résultats et pour se prémunir de potentiel risque, le match de préparation STADE ROCHELAIS / SUA LG est annulé. Après échanges avec les dirigeants du Stade Rochelais, cette décision s'est imposée pour préserver les deux équipes à quelques jours du début du championnat.

Le SUA LG met tout en place pour préserver la santé de ses joueurs, salariés et supporters."

La Rochelle travaille dans l'urgence un plan B

En attendant, La Rochelle travaille dans l'urgence un plan B pour tenter de mettre en place une opposition pour préparer la reprise du Top 14 le samedi 5 septembre avec la réception de Toulon.