Rugby : le match entre le RCT et Bath reporté

La pluie contrarie les ambitions des Toulonnais. Le match prévu ce samedi après-midi entre le RCT et le club de Bath (Angleterre) est reporté. Les deux équipes devaient s'affronter en Angleterre mais le terrain de rugby est impraticable à cause de la pluie.

De la pluie et de la boue

Un peu plus tôt dans la journée ce samedi, le RCT a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux. On y voit les joueurs rouge et noir manteau sur le dos et capuche sur la tête découvrir un terrain de rugby complètement détrempé. Pour le moment, on ignore quand se jouera le match entre Toulon et Bath.