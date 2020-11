RUGBY : le match Mont-de-Marsan - VRDR reporté à cause de cas de Covid-19

Deuxième match reporté à cause de la Covid-19 pour le VRDR après Montauban il y a quelques semaines

Le VRDR ne jouera pas ce vendredi soir au stade Boniface de Mont-de-Marsan à cause de l'épidémie de Covid-19. Plusieurs joueurs ont été testés positif dans les deux clubs. En application du protocole sanitaire, le club drômois et son adversaire ont demandé et obtenu de la LNR un report de cette rencontre à une date qui n'a pas encore été communiquée. C'est la 2e fois depuis le début de la saison que le VRDR est concerné par un report après le match prévu le 9 octobre dernier au stade Pompidou, match programmé le vendredi 13 novembre à huis-clos.